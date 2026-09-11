Ο Άλεκ Μπάλντουιν περιγράφει την τραγική εμπειρία στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» και τη δικαστική περιπέτεια που ακολούθησε, στο τρέιλερ του νέου ντοκιμαντέρ «The Trial of Alec Baldwin».

Στο πρώτο υλικό από την ταινία, σε σκηνοθεσία της Ρόρι Κένεντι, ο ηθοποιός μιλά για τις συνέπειες του θανάτου της διευθύντριας φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς, η οποία σκοτώθηκε από πυροβολισμό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του γουέστερν το 2021. «Όταν μου είπαν ότι πέθανε, έμεινα σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορούσα να το πιστέψω», ακούγεται να λέει ο 68χρονος ηθοποιός, όπως σημειώνει το Page Six.

Alec Baldwin reflects on ‘Rust’ shooting, manslaughter trial in documentary trailer: ‘Me at my worst’ https://t.co/PnFTmw3kx8 pic.twitter.com/VIrRuh2h4u — Page Six (@PageSix) September 10, 2026

Στο ντοκιμαντέρ καταγράφεται και η πίεση που δέχτηκε η οικογένειά του από τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση, με τη σύζυγό του Χιλάρια Μπάλντουιν να προσπαθεί να διαχειριστεί την έντονη παρουσία των μέσων ενημέρωσης. Σε άλλο σημείο του τρέιλερ, ένας άνθρωπος ακούγεται να του φωνάζει στον δρόμο: «Σκότωσες κάποιον κατά λάθος. Πώς νιώθεις;».

Ο Άλεκ Μπάλντουιν, αναφερόμενος στην υπόθεση και στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που αντιμετώπισε, λέει πως θα έκανε οτιδήποτε για να μπορούσε να αλλάξει την εξέλιξη των γεγονότων. «Αν μου έλεγαν “ανέβα στο Έβερεστ και θα επιστρέψει”, θα ήμουν έτοιμος να φύγω», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Ό,τι κι αν μπορούσα να κάνω. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να κάνεις».

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει επίσης την περιπέτεια της δίκης του το 2024, η οποία ολοκληρώθηκε υπέρ του, καθώς η υπόθεση απορρίφθηκε από τον δικαστή λίγες ημέρες μετά την έναρξή της. «Ήθελα να αθωωθώ, ώστε να μπορέσω να φύγω από την πόρτα και όλοι απλώς να με αφήσουν ήσυχο. Ποτέ στη ζωή μου δεν φανταζόμουν ότι θα έφταναν τα πράγματα μέχρι εδώ», δηλώνει.

Στο τέλος του τρέιλερ, ο ηθοποιός σημειώνει πως όσοι παρακολουθήσουν το ντοκιμαντέρ θα δουν «πολλά από τον ίδιο στη χειρότερή του στιγμή».

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2021 στο Νέο Μεξικό, όταν το όπλο που κρατούσε ο Άλεκ Μπάλντουιν στα γυρίσματα του «Rust» εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Χαλίνα Χάτσινς. Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζόελ Σόουζα, τραυματίστηκε επίσης.

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0 — Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021

Ο Άλεκ Μπάλντουιν κατηγορήθηκε αργότερα για ανθρωποκτονία από αμέλεια και δήλωσε αθώος. Η δίκη του σταμάτησε όταν ο δικαστής αποφάσισε την απόρριψη της υπόθεσης.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η τραγωδία και η δικαστική διαδικασία επηρέασαν κάθε πλευρά της ζωής του, από τα οικονομικά και την καριέρα του μέχρι την οικογένεια και την υγεία του, ενώ έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την υποκριτική.

Το «The Trial of Alec Baldwin» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 16 Οκτωβρίου.