Στο Mουσείο της Ακρόπολης πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ το επίσημο δείπνο στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO, με σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, του πολιτισμού και της διεθνούς δράσης να δίνουν το «παρών».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη έφτασαν στον χώρο της εκδήλωσης το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συμμετάσχουν στη βραδιά που ήταν αφιερωμένη στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα για τη σημαντική συνάντηση της UNESCO. Η ίδια επέλεξε να εισέλθει στο Μουσείο από διαφορετικό σημείο, αποφεύγοντας τις κάμερες και τις αφίξεις που είχαν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φωτογράφων.

Κεντρική ομιλήτρια της βραδιάς ήταν η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, ενώ τα έσοδα του δείπνου θα διατεθούν για τη στήριξη του ταμείου πολιτισμού της UNESCO και για τις δράσεις κατά της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν και η Άννα Βίσση, η οποία συμμετείχε στη ξεχωριστή αυτή πολιτιστική βραδιά. Οι αφίξεις των προσκεκλημένων καταγράφηκαν από τον φωτογραφικό φακό, με τον πρωθυπουργό και τη σύζυγό του να είναι από τους πρώτους που έφτασαν στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Στη λαμπερή βραδιά έδωσαν επίσης το «παρών» η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, καθώς και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος με τη σύζυγό του, Ελευθερία Κούκου.