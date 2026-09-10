Ο Ατζούν Ιλιτζαλί αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια προσωπική ανάμνηση από την Κρήτη, εκεί όπου, όπως αποκάλυψε, του είχε κάνει πριν από περίπου δέκα χρόνια την πρώτη πρόταση να συνεργαστούν στο The Voice of Greece.

Ο Τούρκος παραγωγός δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω στη σκηνή και επέλεξε να συνοδεύσει την εικόνα με ένα μήνυμα που ανατρέχει στην αρχή της συνεργασίας τους.

Η γνωριμία των δύο ανδρών είχε συνδεθεί με την πορεία του τραγουδιστή στο The Voice, όπου ο Μαζωνάκης ανέλαβε ρόλο coach. Ο Ατζούν Ιλιτζαλί θυμήθηκε τη στιγμή που του έκανε την πρόταση, αλλά και όσα ακολούθησαν στα χρόνια της συνεργασίας τους.

«Μοιάζει σαν χθες, όταν πριν από 10 χρόνια στην Κρήτη σου ζήτησα για πρώτη φορά να γίνεις coach στο The Voice of Greece». Στη συνέχεια της ανάρτησής του, ο παραγωγός αναφέρθηκε στις κοινές στιγμές που έζησαν όλα αυτά τα χρόνια, πριν αποχαιρετήσει προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Μοιραστήκαμε τόσες αναμνήσεις και τόσες αξέχαστες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια». Ο Ατζούν Ιλιτζαλί στάθηκε και στον χαρακτήρα του τραγουδιστή, επιλέγοντας να κλείσει το μήνυμά του με μια αναφορά στην προσωπικότητά του και στη σχέση που είχαν αναπτύξει.

«Θα σε θυμάμαι πάντα ακριβώς όπως ήσουν, με τη μοναδική σου ψυχή και τη μεγάλη σου καρδιά». Το μήνυμα ολοκληρώθηκε με τον αποχαιρετισμό του στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καθίσει στην καρέκλα του coach στο The Voice of Greece, συμμετέχοντας στη 10η και την 11η σεζόν του μουσικού talent show.