Στη διοργάνωση της Clinton Global Initiative που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου θα λάβει μέρος ο πρίγκιπας Χάρι, λίγο καιρό μετά την παρουσία του στη Βρετανία μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, και τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ.

Η συμμετοχή του 41χρονου Δούκα του Σάσεξ στη συνάντηση, όπου συντονίζουν ο Μπιλ Κλίντον, η Χίλαρι Κλίντον και η Τσέλσι Κλίντον, ανακοινώθηκε επίσημα χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν θα παραστεί με φυσική παρουσία ή μέσω διαδικτύου. Στη φετινή ατζέντα με θεματική «How Do We Get It Right?» περιλαμβάνονται τοποθετήσεις από προσωπικότητες όπως η Κρίσι Τέιγκεν, ο Ριντ Χόφμαν, ο Ντέιβιντ Μίλιμπαντ και η Κάρεϊ Μάλιγκαν.

Στην προηγούμενη διοργάνωση του 2024, ο πρίγκιπας Χάρι είχε τοποθετηθεί για την ψηφιακή ασφάλεια των ανηλίκων. Κατά τη διάρκεια εκείνης της ομιλίας του, αφού έδειξε στο κοινό μια φωτογραφία των παιδιών του από την οθόνη του κινητού του, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Στέκομαι σήμερα μπροστά σας για να μιλήσω για την διάχυτη απειλή που ο διαδικτυακός μας κόσμος θέτει για όλους μας, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας. Αν επιτρέψουμε να παραμείνει η σημερινή κατάσταση σε μια εποχή όπου οι ζωές μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την τεχνολογία, δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τον διαδικτυακό κόσμο αποκλειστικά ως έναν χώρο κερδοφορίας, ανταγωνισμού και ταχείας ανάπτυξης».

Οι διοικητικές αλλαγές από το Μπάκιγχαμ και οι διεθνείς επιπτώσεις

Η νέα αυτή δημόσια παρουσία συμπίπτει με τις εσωτερικές διαδικασίες στο παλάτι, καθώς στάλθηκε επιστολή εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου προς τον Λόρδο Επιμελητή. Μέσω αυτής ζητήθηκε να ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς της κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων ώστε το ζευγάρι να αντιμετωπίζεται εφεξής ως «ιδιώτες».

Η συγκεκριμένη ενημέρωση απεστάλη στον ίδιο και τη σύζυγό του στις 13:59, λίγο πριν τη δημοσιοποίησή της στα μέσα ενημέρωσης στις 15:06, την ώρα που ο πρίγκιπας Χάρι βρισκόταν σε επαγγελματική φωτογράφιση στα Tower Bridge Studios στο Λονδίνο.

Παράλληλα, καταγράφηκαν αντιδράσεις και σε διεθνές επίπεδο, καθώς ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουγκάντας γνωστοποίησε την απόσυρση της χώρας από τους Αγώνες Invictus, αποδίδοντας τη σχετική απόφαση στην «ανοησία με τον Χάρι και τη Μέγκαν».