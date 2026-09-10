Η Μαρία Δελόγκα, που στο παρελθόν είχε συνδεθεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, επέλεξε να εκφράσει δημόσια τη συγκίνησή της μέσα από ένα Instagram Story, χωρίς να γράψει κάποιο μεγάλο κείμενο.

Στη φωτογραφία που ανέβασε εμφανίζονται οι δυο τους αγκαλιασμένοι, σε μια ανέμελη στιγμή από περασμένα χρόνια. Πάνω στην εικόνα έγραψε «Γιώργη μου…», συνοδεύοντας τις λέξεις με μία ραγισμένη καρδιά και ένα λευκό περιστέρι.

Η φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη που δημοσίευσε η Μαρία Δελόγκα

Η γνωριμία της Μαρίας Δελόγκα με τον τραγουδιστή είχε ξεκινήσει το 2012, αρχικά μέσα από επαγγελματική συνεργασία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Μαρία Δελόγκα Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Μαρία Δελόγκα

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2016, οι δυο τους άρχισαν να κάνουν κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Από το 2017 ακολούθησαν χωριστούς δρόμους.