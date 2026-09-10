Ο Αντώνης Ρέμος αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια τον Γιώργο Μαζωνάκη, μετά τον ξαφνικό θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, ενώ παράλληλα έγινε γνωστό ότι η επετειακή συναυλία του για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών, το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους χιλιάδες ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του.

Ο Αντώνης Ρέμος, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, θέλησε να τον αποχαιρετήσει με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση.

«Όσες θύελλες κι αν έζησες μέσα σου, αυτό που μας αφήνεις, είναι η γαλήνη της καθαρής ψυχής σου. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ», έγραψε τα ξημερώματα της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου.

Κανονικά η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό ότι η προγραμματισμένη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, για τη συμπλήρωση 30 χρόνων καλλιτεχνικής πορείας, δεν αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί όπως είχε προγραμματιστεί.

Η συναυλία θα γίνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00, στην Παραλία Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στην ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής, την οποία δημοσίευσε και ο Αντώνης Ρέμος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέρεται:

«Με βαθιά θλίψη, μαζί με όλη την Ελλάδα, αποχαιρετούμε και τιμούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζωνάκη.

Η μουσική μας ενώνει και, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, μας δίνει δύναμη.

Η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στην Παραλία Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο».

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξαν δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, με τις καλλιτεχνικές τους διαδρομές να ξεκινούν τη δεκαετία του 1990. Παρότι κινήθηκαν για χρόνια στην ίδια μουσική σκηνή, οι δύο τραγουδιστές δεν είχαν συνεργαστεί επαγγελματικά στο ίδιο νυχτερινό σχήμα.