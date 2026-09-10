Τις πιο προσωπικές στιγμές που μοιράστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μακριά από τη δημοσιότητα ανακάλεσε η Έλενα Παπαρίζου, αναφερόμενη στη σχέση που διατηρούσε μαζί του για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

«Πάνω από 20 χρόνια γνωριζόμαστε… και σήμερα τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα…», σημείωσε αρχικά, δίνοντας έμφαση στο εσωτερικό του αποτύπωμα: «Γιώργο μου, ήσουν ένας και μοναδικός. Άρχοντας. Αυτοκράτορας. Ανεπανάληπτος. Με έναν δικό σου, μοναδικό τρόπο να επικοινωνείς με τον κόσμο, να τον κάνεις να χαίρεται, να συγκινείται, να τραγουδάει μαζί σου».

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Γιώργος Μαζωνάκη σε παλαιότερη κοινή τους στιγμή

Συνεχίζοντας τη συναισθηματικά φορτισμένη τοποθέτησή της, η Έλενα Παπαρίζου στάθηκε στις συζητήσεις που διατήρησαν εκτός σκηνής. «Κι όμως, πίσω από όλα αυτά, εγώ θα θυμάμαι πάντα εκείνη την ψυχή μικρού παιδιού. Το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου, τις στιγμές μας… Και τις κουβέντες μας, εκείνες τις πιο προσωπικές, που είχαν πάντα ένα απίστευτο βάθος. Κουβέντες γεμάτες αλήθεια και ειλικρίνεια, που έδειχναν την καθαρότητα και την ευαισθησία της ψυχής σου. Όλα όσα μοιραστήκαμε μέσα σε τόσα χρόνια θα τα κρατάω πάντα μέσα μου».

«Ανθρωποι και καλλιτέχνες σαν εσένα δεν φεύγουν πραγματικά»

Εστιάζοντας στην αγάπη που εισέπραττε από το κοινό, υπογράμμισε τη διαχρονικότητα του έργου του: «Σε λάτρεψε ο κόσμος, Γιώργο. Και θα συνεχίσει να σε λατρεύει, γιατί άνθρωποι και καλλιτέχνες σαν εσένα δεν φεύγουν πραγματικά. Ζουν μέσα από τα τραγούδια τους, στις αναμνήσεις μας, στις στιγμές που μας χάρισαν».

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, η Έλενα Παπαρίζου έκλεισε με μια προσωπική αναφορά, γράφοντας: «Γιώργο μου, έχω μάτια δακρυσμένα… για σένα… Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας…».