Το δικό της προσωπικό επικήδειο με αφορμή το θάνατο της Γκλόρια Μαρί Στάινεμ, πριν λίγες μέρες, μοιράστηκε με τους ακόλουθους της στον προσωπικό της λογαριασμό η Μαριάννα Κουλουκουντή που ζει και εργάζεται μόνιμα στην Νέα Υόρκη.

Η απόγονος της σημαντικής ελληνικής εφοπλιστικής οικογένειας, που πολλά μέλη της εκτός από τις επιχειρήσεις ασχολήθηκαν και ασχολούνται ενεργά και με τις Τέχνες, αναφέρθηκε σε μια τυχαία συνάντηση που είχε με την κορυφαία Αμερικανίδα φεμινίστρια, δημοσιογράφο και κοινωνική και πολιτική ακτιβίστρια Γκλόρια Μαρί Στάινεμ που αναγνωρίστηκε από το αμερικανικό κράτος ως ηγέτιδα του φεμινιστικού κινήματος στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Όπως αναφέρει οι δυο τους συναντήθηκαν τυχαία, την ημέρα που η Μαριάννα Κουλουκουντή γινόταν 40 ετών. «Είχα την ευχαρίστηση να συναντήσω την Γκλόρια Στάινεμ το βράδυ των 40 μου γενεθλίων…. Μερικοί από την παρέα, κατευθύνθηκαν προς το μπαρ όπου βρισκόταν εκείνη. Και από τις ομιλίες τους, εκείνη, κατάλαβε πως είχα τα γενέθλια μου. Λίγα λεπτά αργότερα ύψωσε ένα ποτήρι με σαμπάνια γυρίζοντας προς εμένα και λέγοντας μου ταυτόχρονα «40 είναι όταν η ζωή σου αρχίζει!»

Δεν θα μπορούσα να διανοηθώ μια πιο ευλογημένη ευχή για την εορτή των γενεθλίων μου» αναφέρει μεταξύ άλλων η Μαριάννα Κουλουκουντή και συνεχίζει

«Η Γκλόρια Στάινεμ ήταν μια αληθινή πρωτοπόρος γυναίκα. Και μόλις τώρα συνειδητοποιώ πόσες γυναίκες όπως εκείνη έχουν διαμορφώσει μια ελευθερία που και εγώ έχω πάρει ως δεδομένο στη ζωή μου. Λόγω των μαχών που έδωσαν για να το επιτύχουν! Μεγάλωσα χωρίς να πιστεύω ότι με το να είσαι γυναίκα πρέπει να περιορίζει τι μπορείς να κάνεις, ποια μπορείς να είσαι, ή την ζωή που μπορείς να δημιουργήσεις για τον εαυτό σου».

Κλείνοντας το κείμενο των σκέψεων της η Μαριάννα Κουλουκουντή καταλήγει:

«Φυσικά αυτή η ελευθερία είναι μακριά ακόμη και για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, ενώ υπάρχουν γυναίκες σε όλο τον κόσμο που αγωνίζονται για τα δικαιώματα και τις επιλογές τους, την ίδια στιγμή που πολλοί από εμάς είναι τυχεροί που τις έχουμε δεδομένες. Αυτό κάνει τη δουλειά που ξεκίνησε η Γκλόρια να μοιάζει τόσο σημαντική! Ειρήνη, δόξα, Γκλόρια».