Έχοντας ήδη διευκρινίσει στο κοντινό παρελθόν ότι «είναι υπέροχο να γερνάς» η πιο επιδραστική σχεδιάστρια μόδας, μετά την Κοκό Σανέλ, η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ πόζαρε χωρίς φίλτρα, με ολόσωμο κορμάκι και με μάσκα ομορφιάς στο πρόσωπο για το προσωπικό της ημερολόγιο σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά και ταυτόχρονα φιλοξενώντας μια πλειάδα αστέρων του Χόλιγουντ αλλά και επιφανών επιχειρηματιών στη θαλαμηγό της, η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ επέστρεψε εκεί που ανήκει και έδειξε χωρίς φίλτρα τις ετοιμασίες που κάνει εν όψει της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης δηλώνοντας ταυτόχρονα την ηλικία της «79 και χωρίς κάποιο φίλτρο. Καθώς ετοιμάζομαι για την Εβδομάδα Μόδας στην Νέα Υόρκη. Το έχω, το κατέχω!»

Screenshot

Η ανατρεπτική φωτογραφία που ανέβασε στο προσωπικό της ιστολόγιο δηλώνει και την στάση ζωής που ακολουθεί πλέον η δημοφιλής Κυρία της Μόδας, έχοντας ταυτόχρονα διαβεί στο παρελθόν ανάμεσα σε χρόνια περιπετειώδη που την έκαναν να αγαπά και να φροντίζει τον εαυτό της χωρίς όρους με τα προτερήματα και τις ατέλειες που μπορεί να έχει αυτός.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αρέσει στον κόσμο να μεγαλώνει» είχε τονίσει σε μια συνέντευξη της προσθέτοντας «Τέλος πάντων, ξέρετε, πάντα μου άρεσε να φαίνομαι λίγο τσαλακωμένη».