Την ιδιαίτερη επικοινωνία που είχε αναπτύξει με τον Γιώργο Μαζωνάκη περιέγραψε ο Γιώργος Καπουτζίδης, επισημαίνοντας την ουσιαστική προσέγγιση δύο εντελώς διαφορετικών προσωπικοτήτων.

«Δεν μου έχει τύχει ποτέ να επικοινωνώ τόσο καλά με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο διαφορετικός από εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του προς όσους βιώνουν την ίδια απώλεια: «Θα μας λείψει πάρα πολύ, θα τον σκεφτόμαστε συνέχεια. Θέλα να πω συλλυπητήρια σε όλους όσους τον αγαπάνε. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς, όλοι μαζί πονάμε».

Η κοινή τους πορεία στην τηλεόραση υπήρξε το καταλυτικό σημείο για να διαμορφωθεί ένας ισχυρός δεσμός εκτίμησης. «Τον αγαπούσαμε πολύ όλοι τον Γιώργο. Τον αγαπούσα και εγώ πολύ. Τα τελευταία δύο χρόνια συνδεθήκαμε πολύ αυτά τα δύο χρόνια μέσα από το The Voice», υπογράμμισε ο παρουσιαστής κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του παρουσίας.

Η αυθεντικότητα της προσωπικότητας και η αγάπη του κόσμου

Αναφερόμενος στη μοναδικότητα του χαρακτήρα του και στον τρόπο με τον οποίο στεκόταν απέναντι στους γύρω του, ο Γιώργος Καπουτζίδης στάθηκε στον αυθορμητισμό που τον διέκρινε. «Ο κόσμος έκανε πολύ καλά που τον αγαπούσε. Ήταν μοναδικός, ήταν σπάνιος. Σε αφόπλιζε με τα λάθη του και με τα σωστά του», σημείωσε.

Ο ίδιος ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του εστιάζοντας στην εσωτερική αλήθεια που εξέπεμπε ο δημοφιλής ερμηνευτής, σχολιάζοντας: «Όλα αυτά τα περίεργα που έκανε δεν τα έκανε για να τον αγαπήσουν, έτσι ήταν. Μακάρι να αγαπούσε και ο ίδιος τον εαυτό του».