Η πριγκίπισσα Κέιτ έμεινε στη Βρετανία την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ταξίδεψε στη Νορβηγία για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ, με την απουσία της να συνδέεται χρονικά με μια ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητα της οικογένειας.

Ο Ουίλιαμ εκπροσώπησε τον βασιλιά Κάρολο και τη βρετανική μοναρχία στην κρατική κηδεία του Νορβηγού μονάρχη στο Όσλο. Η Κέιτ, ωστόσο, δεν τον συνόδευσε, χωρίς το Παλάτι να έχει δώσει συγκεκριμένη εξήγηση για την απόφασή της να παραμείνει στη χώρα.

Την ίδια περίοδο, ο μεγαλύτερος γιος του ζευγαριού, πρίγκιπας Τζορτζ, μόλις είχε ξεκινήσει τη φοίτησή του στο Eton College, ενώ η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις ετοιμάζονταν για την επιστροφή τους στο Lambrook.

Η συγκυρία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια, καθώς ο Τζορτζ έκανε ένα μεγάλο βήμα προς μια διαφορετική καθημερινότητα, μακριά από το σπίτι του και με διαμονή στο οικοτροφείο του Eton. Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ έχουν επιλέξει να συμμετέχουν όσο περισσότερο μπορούν στη ζωή των παιδιών τους, ενώ οι σχολικές υποχρεώσεις αποτελούν σταθερό μέρος του οικογενειακού τους προγράμματος. Έτσι, η παρουσία της Κέιτ στη Βρετανία συνέπεσε με τις πρώτες ημέρες του Τζορτζ στο νέο του σχολείο.

Ο Τζορτζ ξεκίνησε μια νέα ζωή στο Eton

Ο 13χρονος πρίγκιπας έφτασε στο Eton College την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος από τους γονείς του. Η άφιξή του έγινε μέσα στη δυνατή βροχή, ενώ οι επίσημες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στη συνέχεια τον έδειξαν με την εμβληματική στολή του σχολείου.

Ο Τζορτζ χαμογελούσε στον φακό, σε εικόνες που θύμισαν εκείνες του πατέρα του από την πρώτη ημέρα της δικής του φοίτησης στο Eton, 31 χρόνια νωρίτερα.

Η έναρξη της φοίτησής του σημαίνει επίσης ότι ο πρίγκιπας θα περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του εκτός Forest Lodge. Αντί να διαμένει καθημερινά μαζί με τους γονείς και τα αδέλφια του, θα μένει σε έναν από τους οικοτροφειακούς οίκους του Eton, οι οποίοι μπορούν να φιλοξενούν έως 55 μαθητές.

Η δρ Σάρα Λεμπόβιτς Σούρια, ψυχολόγος και σύμβουλος για τις διαδικασίες εισαγωγής σε σχολεία, σχολίασε τη νέα περίοδο στη ζωή του Τζορτζ, επισημαίνοντας τη σύνδεση της φοίτησής του με την οικογενειακή του ιστορία.

«Ο Τζορτζ θα διαμορφώσει την αίσθηση της ταυτότητάς του σε ένα σχολείο στο οποίο φοίτησαν τόσο ο πατέρας όσο και ο θείος του. Αυτό μπορεί να του δώσει την ευκαιρία να συνεχίσει μια οικογενειακή παράδοση, ενώ ταυτόχρονα θα αρχίσει να χαράζει τη δική του πορεία και να διαμορφώνει τη δική του ταυτότητα», ανέφερε.

Το Eton δεν βρίσκεται σε απομονωμένο χώρο. Οι οικοτροφειακοί οίκοι του είναι τοποθετημένοι σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, δίνοντας στους μαθητές μια καθημερινότητα που διαφέρει αισθητά από εκείνη ενός παιδιού που επιστρέφει στο σπίτι του μετά το σχολείο.

Παρά τη διαμονή του στο οικοτροφείο, ο Τζορτζ θα μπορεί να επιστρέφει στην οικογένειά του κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το πρόγραμμα του Eton προβλέπει, εκτός από τις μεγαλύτερες διακοπές, και μικρότερες περιόδους άδειας, γνωστές ως «short leave».