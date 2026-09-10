Η πλασμαφαίρεση έχει αρχίσει να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη παρουσία στον κόσμο του longevity, καθώς celebrities και άνθρωποι που επενδύουν μεγάλα ποσά στο biohacking αναζητούν τρόπους να «ανανεώσουν» τον οργανισμό τους. Δεν είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο μοναδικός celebrity που ακολούθησε την μόδα που ξεκίνησε απο την Αμερική. Για κάποιους από αυτούς, η διαδικασία μοιάζει με ένα είδος συντήρησης του σώματος, με χαρακτηριστική την παρομοίωση ότι είναι «σαν να αλλάζεις λάδια».

Η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει μιλήσει δημόσια για τις συνεδρίες θεραπευτικής ανταλλαγής πλάσματος στις οποίες υποβλήθηκε στο Σικάγο, με το συνολικό κόστος να αναφέρεται ότι έφτασε περίπου τις 36.500 λίρες.

Στον ίδιο χώρο κινήθηκε και ο Ορλάντο Μπλουμ, ο οποίος έκανε διαδικασία αφαίρεσης και φιλτραρίσματος του αίματος σε κλινική του Λονδίνου, πληρώνοντας περίπου 10.000 λίρες. Ο ηθοποιός μοιράστηκε εικόνες από τη θεραπεία και υποστήριξε ότι πρόκειται για έναν τρόπο απομάκρυνσης μικροπλαστικών και τοξικών χημικών ουσιών από τον οργανισμό.

Ανάμεσα στα διάσημα πρόσωπα που έχουν μιλήσει για την πρακτική βρίσκεται και ο Τζο Ρόγκαν. Ο παρουσιαστής και podcaster δημοσίευσε φωτογραφίες από τη διαδικασία, μεταξύ των οποίων και μία από τη σακούλα με το πλάσμα που αφαιρέθηκε από το αίμα του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Αυτά είναι όσα έβγαλαν από το αίμα μου».

Η ΛιΑν Ράιμς έχει επίσης αναφερθεί στη θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος, για την οποία φέρεται να πλήρωσε περίπου 10.000 δολάρια. Η τραγουδίστρια συνδύασε τη διαδικασία με θεραπεία με βλαστοκύτταρα και μίλησε για την απομάκρυνση ουσιών που χαρακτήρισε «μικροτοξίνες».

Η ΛιΑν Ράιμς δείχνει το πλάσμα που αφαιρέθηκε κατά τη διάρκεια της θεραπείας, την οποία συνδύασε με θεραπεία με βλαστοκύτταρα

«Σαν να αλλάζεις λάδια στο σώμα»

Η συγκεκριμένη παρομοίωση έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές από πρόσωπα που έχουν υιοθετήσει πρακτικές longevity. Ο ηθοποιός Μάριο Λόπεζ, περιγράφοντας τη δική του εμπειρία, είπε: «Είναι σαν αλλαγή λαδιών. Όσα βγαίνουν από μέσα σου είναι πραγματικά βαριά, είναι τρελό».

Παρόμοια περιγραφή έχει δώσει και ο πρώην παίκτης του NFL Τρόι Έικμαν, ο οποίος έχει συμπεριλάβει την ανταλλαγή πλάσματος στις πρακτικές που ακολουθεί στο πλαίσιο της προσωπικής του προσέγγισης για την υγεία και τη μακροζωία.

Στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο επιχειρηματίας Πίτερ Ντιαμαντίς, ο οποίος έχει περιγράψει τη διαδικασία ως «αλλαγή λαδιών» για τον οργανισμό.

Ο Μπράιαν Τζόνσον, ένας από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους του σύγχρονου κινήματος longevity, έχει επίσης μιλήσει για ολική ανταλλαγή πλάσματος. Στη διαδικασία αφαιρείται το πλάσμα και χρησιμοποιείται υγρό αντικατάστασης που περιέχει λευκωματίνη.

Η πρώην οδηγός αγώνων Ντανίκα Πάτρικ έχει δημοσιεύσει εικόνες από αντίστοιχη διαδικασία, η οποία, σύμφωνα με τις αναφορές, κόστισε περίπου 10.000 δολάρια. Σε μία από τις εικόνες φαίνεται η σακούλα με το πλάσμα που αφαιρέθηκε.

Στη σχετική λίστα έχει αναφερθεί και ο τραγουδιστής Κένι Τσέσνεϊ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι η ανταλλαγή πλάσματος αποτελεί μία από τις πρακτικές που ακολουθεί. Μιλώντας για την εμπειρία του, την περιέγραψε ως «πραγματικά έντονη, αλλά αισθάνεσαι φανταστικά».

Ο Σάιμον Κάουελ έχει, από την πλευρά του, μιλήσει για μια διαδικασία κατά την οποία το αίμα αφαιρείται, φιλτράρεται και στη συνέχεια επιστρέφει στον οργανισμό. «Παίρνουν το αίμα σου, το ξεπλένουν, το φιλτράρουν και στη συνέχεια το επιστρέφουν στο σώμα σου», έχει περιγράψει.

Ο Κάουελ, ωστόσο, δεν χρησιμοποίησε τον ιατρικό όρο «πλασμαφαίρεση», επομένως η διαδικασία που περιέγραψε δεν θα πρέπει να ταυτίζεται αυτομάτως με την θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος.

Τι ακριβώς είναι η πλασμαφαίρεση

Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική διαδικασία. Κατά τη διάρκειά της διαχωρίζεται και αφαιρείται το πλάσμα από το αίμα, ενώ τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος στον κόσμο του longevity, επιστρέφουν στον οργανισμό μαζί με κατάλληλο υγρό αντικατάστασης.

Η μέθοδος χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθήσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν από την κυκλοφορία παθολογικά αντισώματα ή άλλες ουσίες που βρίσκονται στο πλάσμα.

Η εικόνα είναι διαφορετική όταν η διαδικασία γίνεται από υγιείς ανθρώπους με στόχο τη μακροζωία. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επαρκή κλινικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος παρατείνει τη ζωή υγιών ανθρώπων ή ότι λειτουργεί ως γενικός τρόπος «καθαρισμού» του οργανισμού από τοξίνες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η διαδικασία είναι απλώς μια αισθητική ή wellness πρακτική. Πρόκειται για ιατρική πράξη, η οποία μπορεί να έχει ανεπιθύμητες ενέργειες και απαιτεί εξειδικευμένο ιατρικό περιβάλλον.