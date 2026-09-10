Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πραγματοποιήσει πρόσφατα λεπτομερείς εξετάσεις όπως σημείωσε ο προσωπικός του γιατρός και κουμπάρος του, Χρήστος Ζαφειρίου, ο οποίος διατηρούσε στενή προσωπική και επιστημονική σχέση μαζί του, εκφράζοντας την απορία του για τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο ίδιος περιέγραψε την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν λίγες ημέρες νωρίτερα, υπογραμμίζοντας πως η συζήτησή τους περιελάμβανε αποκλειστικά τα επαγγελματικά του σχέδια.

«Μιλήσαμε όχι για θέματα υγείας, μιλήσαμε για το ότι ήτανε πάρα πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος για το πρόγραμμα που θα ‘παιζε εκεί πέρα στο νέο μαγαζί. Δηλαδή περί των καλλιτεχνικών μου έλεγε», είπε χαρακτηριστικά.

Οι εξετάσεις και τα ερωτήματα για την πλασμαφαίρεση

Αναφερόμενος στην εικόνα της υγείας του και στο ιατρικό ιστορικό, ο Χρήστος Ζαφειρίου υπενθύμισε την επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί στις αρχές του έτους. «Νοσηλεύτηκε και τον Φεβρουάριο μήνα, είχε κάνει μια αφαίρεση χολής. Έκτοτε λοιπόν, είχε κάνει και εξετάσεις… όλες τις εξετάσεις είχε κάνει, ήταν πάρα πολύ καλές. Και γενικά όλα αυτά τα χρόνια που τον ξέρω, έτσι, όποτε έκανε εξετάσεις, όποτε… δεν είχε εμφανίσει κάποιο πρόβλημα υγείας».

Σε ερώτηση σχετικά με τους προεγχειρητικούς ελέγχους, συμπλήρωσε: «Έκανε και αξονικές, όλα τα είχε κάνει πριν μπει στο χειρουργείο.».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν όσα ανέφερε ο Χρήστος Ζαφειρίου όταν ρωτήθηκε για την πλασμαφαίρεση και το αν μια τέτοια διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται σε ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο.

«Αυτό που γνωρίζω, αυτό γίνεται σε ένα νοσοκομείο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, το οποίο είναι ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο με υποστήριξη».

Ο προσωπικός γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη διευκρίνισε ότι δεν είχε συναντήσει μέχρι τότε τη συγκεκριμένη διαδικασία σε ιδιωτικό ιατρείο.

«Δεν το έχω ακούσει ποτέ στα τόσα χρόνια που εξασκώ το επάγγελμα να γίνεται σε ιδιωτικό ιατρείο. Ενδεχομένως μπορεί και να γίνεται, αλλά δεν το έχω ακούσει, δεν το νομίζω».

Παράλληλα, εξήγησε ότι, κατά την άποψή του, μια τέτοια διαδικασία απαιτεί προηγούμενο έλεγχο και εξειδικευμένη υποστήριξη. «Θέλει μια εξειδίκευση αυτό. Θέλει εξετάσεις αίματος να προηγηθούνε, θέλει καρδιογράφημα, θέλει διάφορα πράγματα».

Ο Χρήστος Ζαφειρίου υποστήριξε ακόμη ότι ο ίδιος δεν είχε ενημερωθεί ποτέ από τον Γιώργο Μαζωνάκη για το συγκεκριμένο ιατρείο ή για τον γιατρό που συνδεόταν με αυτό.

Στην τελευταία τους συνομιλία, πάντως, όπως περιέγραψε, ο Μαζωνάκης δεν του είχε μιλήσει για κάποιο πρόβλημα υγείας. Η συζήτησή τους αφορούσε αποκλειστικά τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.