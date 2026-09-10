Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Γιώργος Λιάγκας είχαν γνωριστεί πολλά χρόνια πριν, σε ένα ταξίδι στη Φινλανδία, και από εκεί ξεκίνησε μια φιλία που συνεχίστηκε με κοινές εξόδους, φαγητό, χειμωνιάτικα μπάνια και ατέλειωτες συζητήσεις στα νότια προάστια.

Ο παρουσιαστής μίλησε για τη σχέση τους στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» λίγες ώρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή και αποκάλυψε πότε είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά από κοντά.

Η πρώτη τους γνωριμία έγινε όταν ο Γιώργος Λιάγκας παρουσίαζε ταξιδιωτική εκπομπή στο Star. Ήταν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και οι δυο τους ταξίδεψαν μαζί στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας, για ένα επεισόδιο στο χωριό του Άγιου Βασίλη.

«Δε θέλω να πω πολλά πράγματα, γιατί από χθες το απόγευμα γίνεται ένας διαγωνισμός για το ποιος ήταν περισσότερο φίλος με τον Γιώργο Μαζωνάκη, από όλους εμάς που είμαστε -τέλος πάντων- αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Δύο πράγματα θέλω να πω μόνο. Εγώ τον Γιώργο εγώ τον γνώρισα όταν έκανα μια ταξιδιωτική εκπομπή στο Star.

Ήταν νομίζω Δεκέμβριος, πριν τα Χριστούγεννα κανένας μήνας και είχαμε πάει μαζί να κάνουμε έτσι ένα ταξιδιωτικό στο Ροβανιέμι, στο χωριό του Άγιου Βασίλη, στη Φινλανδία. Εκεί λοιπόν γνωριστήκαμε. Κάναμε μια πολύ ωραία εκπομπή και σιγά σιγά γίναμε φίλοι, θα μπορούσα να πω. Κάναμε τους επόμενους μήνες και χρόνια πάρα πολύ παρέα, γιατί μέναμε και οι δύο στα νότια, στη Βούλα», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας, περιγράφοντας πώς εξελίχθηκε η γνωριμία τους.

Οι δύο άνδρες έμεναν και οι δύο στα νότια προάστια, γεγονός που έκανε πιο εύκολες τις συναντήσεις τους. Στην καθημερινότητά τους δεν υπήρχαν μόνο κοσμικές έξοδοι. Όπως θυμήθηκε ο παρουσιαστής, μπορούσαν να βρεθούν για ένα απλό φαγητό στη Βουλιαγμένη ή να κανονίσουν μπάνιο ακόμη και μέσα στον χειμώνα.

Τα σουβλάκια, οι μελιτζάνες και τα χειμωνιάτικα μπάνια

Ο Γιώργος Λιάγκας περιέγραψε έναν Μαζωνάκη μακριά από την εικόνα της σκηνής, με την οποία τον γνώριζε το ευρύ κοινό. «Κατά τα λοιπά ένα παιδί που τρώγαμε είτε στο Ζάχο σουβλάκια στη Βουλιαγμένη, είτε στο Λουιζίδη απέναντι τα παπουτσάκια, που του άρεσαν πάρα πολύ οι μελιτζάνες».

Στις αναμνήσεις του υπάρχουν και οι χειμερινές βουτιές. Αρχικά συναντιούνταν στην περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης, ενώ αργότερα ο Μαζωνάκης προτιμούσε το Καβούρι. «Έκανε μπάνιο χειμώνα-καλοκαίρι ο Γιώργος», είπε ο Λιάγκας, εξηγώντας ότι τα τελευταία χρόνια πήγαινε για μπάνιο μπροστά από το Divani, ακόμη και αργά το βράδυ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στη σχέση του Μαζωνάκη με τη μόδα. Όπως είπε, τα ρούχα και το στιλ ήταν το στοιχείο στο οποίο είχε ιδιαίτερη αδυναμία. «Fashion icon ήταν ο Γιώργος, έτσι; Δηλαδή φόρεσε πράγματα και του πήγαινε, έκανε τάση και μόδα ο Γιώργος».

Παράλληλα, τον χαρακτήρισε άνθρωπο που βοηθούσε όταν αντιλαμβανόταν ότι κάποιος είχε ανάγκη, λέγοντας ότι έδινε χρήματα σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες.

Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν

Η τελευταία δια ζώσης συνάντηση των δύο ανδρών έγινε περίπου έναν χρόνο πριν, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας. «Τελευταία φορά που τον είδα από κοντά ήτανε πέρσι τέτοια εποχή στην ταράτσα του Φοίβου, στο, στο Άλσος. Εκεί λοιπόν είχαμε μιλήσει».

Εκείνη την ημέρα είχαν μάλιστα κανονίσει να ξαναβρεθούν. «Είχαμε πει να βρεθούμε και να πάμε για μπάνιο και για φαγητό. Είναι αυτά πολλές φορές που τα λέμε και δεν τα κάνουμε».

Η συνάντηση τελικά δεν έγινε. Οι δύο άνδρες μίλησαν μία ή δύο φορές τηλεφωνικά, χωρίς όμως να καταφέρουν να βρεθούν ξανά από κοντά. «Πάντα λέγαμε να βρεθούμε, να βρεθούμε. Τον τελευταίο χρόνο δεν είχαμε βρεθεί», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι, παρότι δεν είχαν συναντηθεί, ενδιαφερόταν να μαθαίνει νέα του. Οι πληροφορίες που έφταναν σε εκείνον, όπως περιέγραψε, δεν ήταν πάντα ίδιες. «Άλλοι λέγανε ότι είναι στην καλύτερη φάση της ζωής του και άλλοι λέγανε ότι είναι σε πολύ άσχημη φάση».

«Ήταν ο Γιώργος ένας πάρα πολύ απλός άνθρωπος»

Μιλώντας για τον χαρακτήρα του, ο Γιώργος Λιάγκας στάθηκε στην απλότητα που, όπως είπε, χαρακτήριζε τον Μαζωνάκη στην καθημερινότητά του. «Ήταν ο Γιώργος ένας πάρα πολύ απλός άνθρωπος, ένα εξαιρετικά καλό παιδί. Ένας άνθρωπος που βόηθαγε όπου άκουγε ότι υπήρχε ανάγκη».

Ο παρουσιαστής μίλησε ακόμη για την αγάπη που εισέπραττε ο Μαζωνάκης από το κοινό του, ειδικά κατά τη διάρκεια των δύσκολων τελευταίων ετών. «Τώρα δε θα μπω στα σκοτάδια που ο ίδιος είχε πει ότι έχει, γιατί είναι πολύ προσωπικά. Το θέμα είναι ότι ο Γιώργος τα τελευταία 1-2 χρόνια πέρασε πάρα πάρα πολύ δύσκολα επικοινωνιακά και προσωπικά».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις περιπέτειες που είχαν προηγηθεί, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με την προσωπική του εκτίμηση, αντιδρούσε το κοινό απέναντι στον τραγουδιστή. «Ο κόσμος φάνηκε ότι ήταν στο πλευρό του Γιώργου. Δηλαδή καθετί που φαινόταν ότι ήταν εναντίον του, δυνάμωνε την αγάπη του κόσμου υπέρ του».

Ο Γιώργος Λιάγκας ολοκλήρωσε τη μαρτυρία του αναφερόμενος ξανά στον άνθρωπο που γνώρισε μακριά από τη σκηνή και τα φώτα. «Ήταν πραγματικά καλός άνθρωπος ο Γιώργος. Λαϊκό παιδί, απλό παιδί. Είχε μια λαϊκότητα, μια αμεσότητα και μια απλότητα μοναδική ο Γιώργος Μαζωνάκης».

Νωρίτερα, ο παρουσιαστής είχε αποχαιρετήσει τον φίλο του και μέσω Instagram, δημοσιεύοντας κοινή τους φωτογραφία και ανατρέχοντας σε στιγμές που είχαν μοιραστεί όλα αυτά τα χρόνια.

«Ο Γιώργος όπως τον ήξερα εγώ… Τα φαγητά μας στου Λουιζίδη στη Βουλιαγμένη, τα χειμωνιάτικα μπάνια μας κάτω από το Divani στο Καβούρι, οι ατέλειωτες πλάκες και κουβέντες μέχρι πρωίας στα καμαρίνια. Ένας σπουδαίος και ξεχωριστός καλλιτέχνης, ένας τεράστιος σταρ, αλλά πάνω απ’ όλα ένας απλός, αυθεντικός και αληθινός άνθρωπος.

Γιώργο κάποιοι σε στενοχώρησαν πολύ… Όμως ο κόσμος σε αγάπησε όσο λίγους, γιατί ένιωθε την αλήθεια σου. Έτσι θα σε θυμάμαι, Γιώργο. Απλό, γελαστό, καλοσυνάτο και μοναδικό. Καλό ταξίδι φίλε μου καλέ….».