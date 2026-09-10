Μετά από το αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, από τους κ.κ. Καλόγρια και Κούβαρη, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή.

Στο ιατρείο του Κολωνακίου παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων και κατάσχει ψηφιακά πειστήρια.

Κατασχέθηκαν επίσης τα δύο μηχανήματα για την πλασμαφαίρεση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει και δεύτερο ιατρείο στην περιοχή και ενδεχομένως να διαταχθεί από τον εισαγγελέα έρευνα και εκεί.

Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης.

Από νωρίς το πρωί, στο ιατρείο μεταβαίνουν διαδοχικά στελέχη του ελληνικού FBI, ενώ στο σημείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Το τηλεφώνημα του Γ. Μαζωνάκη, η συζήτησή τους και οι τελευταίες στιγμές

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την κατάθεση της γιατρού στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, λίγες ώρες μετά τον σοκαριστικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός είπε στους αστυνομικούς: «Το απόγευμα της Τρίτης γύρω στις 17:00 με κάλεσε ο Γιώργος Μαζωνάκης και μου ανέφερε ότι θέλει να επισκεφθεί το ιατρείο μου στο Κολωνάκι. Είχα να τον δω από το 2021, όταν τότε του είχα κάνει υδροθεραπεία και συμφωνήσαμε να έρθει στο ιατρείο μου γύρω στις 19:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Όταν ήρθε, δεν ήταν καλή η εικόνα του, δεν είχε καθαρή άρθρωση. Μου είπε ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και ζήτησε τη συμβουλή μου και τη βοήθειά μου για το τι μπορεί να κάνει».

Η γιατρός είπε ότι του έκανε έναν πρώτο έλεγχο και διαπίστωσε ότι ο οργανισμός του είναι αρκετά επιβαρυμένος.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην αστυνομία η γιατρός, τον ρώτησε αν έκανε χρήση ουσιών και εκείνος το παραδέχτηκε.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο τραγουδιστής τη ρώτησε τι μπορεί να κάνει άμεσα, καθώς είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις και του πρότεινε τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, καθώς απομακρύνει γρήγορα τις τοξικές ουσίες από το αίμα. Του είπε ακόμα ότι το μηχάνημα δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο τραγουδιστής τη ρώτησε τι μπορεί να κάνει άμεσα, καθώς είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις και του πρότεινε τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, καθώς απομακρύνει γρήγορα τις τοξικές ουσίες από το αίμα. Του είπε επίσης ότι το μηχάνημα δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις.

Η γιατρός και ο Γ. Μαζωνάκης συμφώνησαν να γίνει η θεραπεία την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 9/9. Έτσι, ο τραγουδιστής μετέβη στο ιατρείο την Τετάρτη και πάλι δεν είχε καθαρή άρθρωση, ανέφερε ότι ήταν άυπνος και ήταν σε υπερδιέγερση.

Σύμφωνα πάντα με την περιγραφή της, όταν ξεκίνησε η διαδικασία, της είπε ότι ήταν άυπνος, του τοποθέτησε τον φλεβοκαθετήρα στο δεξί χέρι, με τις ζωτικές του ενδείξεις να είναι φυσιολογικές. Όταν όμως επιχείρησε να του βάλει τον δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι, διαπίστωσε απότομη πτώση της πίεσης και του κορεσμού στο οξυγόνο.

Μαζί με τον σύζυγό της ξεκίνησαν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, κάλεσαν το ΕΚΑΒ και μέχρι την ώρα που έφτασε το ασθενοφόρο ήταν ζωντανός, όπως επεσήμανε η ίδια στους αστυνομικούς.

Όπως είπε επίσης στους αστυνομικούς της Ασφάλειας που την εξέτασαν, έχει άδεια από τον ιατρικό σύλλογο και θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.