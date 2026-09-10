Η Τζένιφερ Λόρενς έκανε το βήμα που για χρόνια απέφευγε και απέκτησε επίσημο λογαριασμό στο Instagram. Η 36χρονη ηθοποιός, η οποία είχε δηλώσει στο παρελθόν πως δεν ήθελε να συμμετέχει στα social media, δημιούργησε πλέον το δικό της προφίλ στην πλατφόρμα.

Ο λογαριασμός της είναι ο @jlaw, καθώς το όνομα «@jenniferlawrence» είχε ήδη κατοχυρωθεί από άλλον χρήστη. Το προφίλ φέρει την επιβεβαίωση του Instagram, ενώ η ίδια εξήγησε μέσα από το βιογραφικό της τον λόγο για τον οποίο επέλεξε το συγκεκριμένο όνομα χρήστη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι την οδήγησε να αλλάξει στάση και να δημιουργήσει λογαριασμό, ωστόσο θεωρείται πιθανό να χρησιμοποιήσει τη σελίδα της για την προώθηση των επαγγελματικών της σχεδίων.

Οι διάσημοι που ακολουθεί και η νέα της σχέση με το Instagram

Από τις πρώτες κινήσεις της στην πλατφόρμα φαίνεται πως η Τζένιφερ Λόρενς επέλεξε να ακολουθήσει ανθρώπους από τον χώρο της δουλειάς της, αλλά και πρόσωπα με τα οποία διατηρεί φιλικές σχέσεις.

Μεταξύ των λογαριασμών που ακολουθεί βρίσκονται ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και ο Μάρτιν Σκορσέζε, συνεργάτες της στην ταινία «What Happens at Night», ο Τζος Χάτσερσον από τη σειρά ταινιών «The Hunger Games», αλλά και φίλες της όπως η Ντακότα Τζόνσον και η Σούκι Γουότερχαουζ.

Παράλληλα, στη λίστα της υπάρχουν μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν-Τζένερ, όπως η Κιμ, η Κλόε, η Κόρτνεϊ, η Κένταλ, η Κάιλι και η Κρις Τζένερ, καθώς και αρκετές ακόμη προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας.

Η ηθοποιός που δεν ήθελε να μπει στα social media

Η απόφαση της Τζένιφερ Λόρενς να δημιουργήσει Instagram έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς για χρόνια είχε εκφράσει την αντίθεσή της με την παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα.

Το 2014, σε συνέντευξή της στο BBC Radio 1, είχε δηλώσει πως δεν σκόπευε να αποκτήσει Twitter, εξηγώντας ότι δεν αισθανόταν άνετα με την τεχνολογία και την επικοινωνία μέσω διαδικτύου. «Δεν θα αποκτήσω ποτέ Twitter», είχε πει τότε, προσθέτοντας πως αν υπήρχε κάποιος λογαριασμός με το όνομά της σε Facebook, Instagram ή Twitter, δεν θα ήταν πραγματικός.

Αργότερα απέκτησε μια επίσημη σελίδα στο Facebook, η οποία διαχειριζόταν από την ομάδα της, όμως τελικά έκλεισε. Το 2018 είχε αποκαλύψει στο περιοδικό InStyle ότι παρακολουθούσε τα social media χωρίς να συμμετέχει ενεργά. «Είμαι εκεί. Αλλά είμαι θεατής: παρακολουθώ, δεν μιλάω», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως απέφευγε να εκφράζεται δημόσια λόγω των έντονων αντιδράσεων που συχνά προκαλούν οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο.

Η νέα της παρουσία στο Instagram σηματοδοτεί μια αλλαγή για την ηθοποιό, η οποία μέχρι σήμερα κρατούσε μια απόσταση από τον ψηφιακό κόσμο και προτιμούσε να αφήνει τη δουλειά της να μιλά για εκείνη.