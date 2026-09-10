Η Dat Lilly, κατά κόσμον Αγγελική Κόκλα, αποκάλυψε πως περιμένει το πρώτο της παιδί, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο προσωπικό της κανάλι στο YouTube.

Η γνωστή YouTuber διανύει τον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της και θα αποκτήσει το πρώτο της παιδί με τον αρραβωνιαστικό της, τον μπασκετμπολίστα Στέλιο Παπαφλωράτο. Η ίδια θέλησε να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ένα βίντεο με τίτλο «Να σας πω κάτι;».

Μέσα από το ίδιο βίντεο, η Dat Lilly αποκάλυψε και το φύλο του μωρού, αναφέροντας πως περιμένει ένα αγοράκι. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική και συγκινητική περίοδο για την ίδια, καθώς το ζευγάρι περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.

«Ένα μικρό αγοράκι θα προστεθεί στην οικογένεια. Δεν ξέρω, το λέω και μου είναι τόσο πολύ περίεργο γιατί το κρατάω τόσο πολύ καιρό μέσα μου. Είμαι πολύ συναισθηματικά φορτισμένη. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω τώρα. Μπαίνω στον τέταρτο μήνα. Είναι κάτι πάρα πολύ έντονο για εμένα, γιατί το προσπαθούσαμε».

Μετά την ανακοίνωση, η Dat Lilly έκανε και μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου δημοσίευσε φωτογραφίες μαζί με τον σύντροφό της, στις οποίες φαίνεται η φουσκωμένη κοιλιά της, αποτυπώνοντας τη χαρά της για το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η YouTuber είχε μοιραστεί ακόμη μία ευχάριστη στιγμή με τους followers της. Σε ανάρτηση που έκανε την 1η Αυγούστου, αποκάλυψε ότι ο Στέλιος Παπαφλωράτος της είχε κάνει πρόταση γάμου. Στις φωτογραφίες το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό, ενώ η Dat Lilly έδειχνε το μονόπετρό της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Εσύ, σε κάθε ζωή».