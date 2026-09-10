Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ξεχώρισε μόνο για τη φωνή και τα τραγούδια του. Εξίσου αναγνωρίσιμη υπήρξε η εικόνα του, την οποία αντιμετώπισε από νωρίς ως μέρος της καλλιτεχνικής του περσόνας.

Υπερβολή, glam, θεατρικότητα και ανδρόγυνα στοιχεία συνυπήρχαν στις εμφανίσεις του, συχνά σε εποχές κατά τις οποίες οι κανόνες γύρω από το ανδρικό styling ήταν πολύ πιο αυστηροί.

Από τη μαύρη φούστα και το καλσόν του 2011 μέχρι τις πλατφόρμες, τις γούνες και το total red των τελευταίων γενεθλίων του, ο Μαζωνάκης έδειχνε ξανά και ξανά ότι για εκείνον το ρούχο ήταν μέρος του show.

Η «δερμάτινη φούστα» στον Βοτανικό

Το 2010, στο «Τα Ίσια Ανάποδα Show» στον Βοτανικό, ο Μαζωνάκης εμφανίστηκε με ένα μαύρο look που έδινε την εικόνα δερμάτινης φούστας.

Ο ίδιος είχε διευκρινίσει ότι επρόκειτο ουσιαστικά για βερμούδα με ύφασμα από πάνω. Παρ’ όλα αυτά, η εμφάνιση έμεινε ως μία από τις πρώτες στιγμές κατά τις οποίες έπαιξε τόσο εμφανώς με τη γραμμή ανάμεσα στο παραδοσιακά «ανδρικό» και «γυναικείο» ένδυμα.

Το μίνι με καλσόν στην Κύπρο

Τον Φεβρουάριο του 2011, στα βραβεία Madame Figaro «Γυναίκες της Χρονιάς» στην Κύπρο, εμφανίστηκε με κοντή μαύρη φούστα και μαύρο οπάκ καλσόν, τραγουδώντας το «Τα Ίσια Ανάποδα».

Η εμφάνιση συζητήθηκε έντονα, όμως ο ίδιος την είχε αντιμετωπίσει πολύ πιο απλά: «Φοράω ένα μαύρο ύφασμα. Τίποτα παραπάνω».

Σε μια εποχή κατά την οποία ένας άντρας της λαϊκής σκηνής με μίνι και καλσόν αρκούσε για να γίνει είδηση, η φράση του έλεγε ίσως περισσότερα από το ίδιο το look.

Πράσινα μαλλιά, καλτσοδέτες και τζαζ αισθητική

Το 2022, στα «Νούμερα» του Φοίβου Δεληβοριά, ο Μαζωνάκης εμφανίστηκε με πράσινα μαλλιά, ψάθινο καπέλο, λευκό πουκάμισο και σορτσάκι, τιράντες, ψηλές κάλτσες με καλτσοδέτες και ασπρόμαυρα παπούτσια.

Καμπαρέ, τζαζ και camp αισθητική συναντήθηκαν σε μία από τις πιο θεατρικές μεταμορφώσεις του.

Η γούνα του «Gucci Φόρεμα»

Η γούνα στο βίντεο κλιπ του «Gucci Φόρεμα» έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της εικόνας του στις αρχές των 00s.

Υπερβολική και θεατρική, ταίριαζε απόλυτα με την αισθητική του τραγουδιού και με έναν καλλιτέχνη που είχε ήδη αρχίσει να χρησιμοποιεί τη μόδα ως κομμάτι της αφήγησής του.

Το λεοπάρ παντελόνι και τα τακούνια

Το 2011, σε απονομή για τη δισκογραφική του επιτυχία, επέλεξε λεοπάρ παντελόνι, απλό λευκό T-shirt και μαύρα πέδιλα με λίγο τακουνάκι.

Ένας συνδυασμός που σήμερα μοιάζει σχεδόν αυτονόητα «Μαζώ», αλλά τότε ήταν αρκετός για να προκαλέσει σχόλια, ακριβώς επειδή βρισκόταν έξω από τον συνηθισμένο κώδικα του ανδρικού λαϊκού styling.

Η φούστα-παντελόνι του Gareth Pugh

Το 2012, στην πρεμιέρα του στο Thalassa People’s Stage, εμφανίστηκε με μαύρη φούστα-παντελόνι του Gareth Pugh και εντυπωσιακές πλατφόρμες Rick Owens.

Ήταν μία από τις πιο καθαρά fashion-forward επιλογές της καριέρας του: avant-garde μόδα πάνω στην ελληνική πίστα, σε μια περίοδο κατά την οποία παρόμοιες εμφανίσεις κάθε άλλο παρά συνηθισμένες ήταν.

Λεοπάρ μαλλιά και λευκό ράσο

Στην πρεμιέρα του στο Κέντρο Αθηνών το 2022, ο Μαζωνάκης εμφανίστηκε με ασπρόμαυρο animal-print styling στα μαλλιά και ένα μακρύ λευκό, custom made ένδυμα που παρέπεμπε σε ράσο.

«Η πεπατημένη δεν είναι ποτέ ευχαριστημένη…», είχε γράψει τότε στα social media. Το look φρόντισε να επιβεβαιώσει τη φράση.

Ο τσολιάς στο ΝΑΪΤ

Για το τελευταίο Σαββατοκύριακο των Αποκριών του 2012, ανέβηκε στην πίστα του ΝΑΪΤ ντυμένος τσολιάς. Φουστανέλα, τσαρούχια και μικρόφωνο στο χέρι: αυτή τη φορά το styling λειτούργησε περισσότερο ως performance και ως μια χαρακτηριστική επίδειξη του χιούμορ και του αυτοσαρκασμού του.

Η μεταμόρφωση σε David Bowie

Σε μία ακόμη χαρακτηριστική σκηνική μεταμόρφωση, ο Μαζωνάκης απέτισε φόρο τιμής στον David Bowie.

Με έντονο μακιγιάζ, ιδιαίτερη κόμμωση και glam-rock αναφορές, δανείστηκε στοιχεία από έναν καλλιτέχνη που είχε κάνει τη θεατρικότητα και τη διαρκή αλλαγή εικόνας βασικό μέρος της καριέρας του.

Το total red «Ματωμένο Φεγγάρι»

Στα 54α γενέθλιά του, στις 3 Μαρτίου 2026, το dress code του πάρτι ήταν total black. Εκείνος επέλεξε το ακριβώς αντίθετο.

Κόκκινο σατέν σύνολο, κόκκινα μαλλιά και κόκκινα νύχια συνέθεσαν το total red look, το οποίο, όπως είχε εξηγήσει, ήταν εμπνευσμένο από το «Ματωμένο Φεγγάρι».

Ακόμη και όταν όλοι ήταν ντυμένοι στα μαύρα, ο Μαζωνάκης βρήκε τον τρόπο να ξεχωρίσει.

Tο styling μέρος της περσόνας

Οι εμφανίσεις αυτές δεν χρειάζεται να διαβαστούν ως πολιτική δήλωση. Ο ίδιος δεν είχε παρουσιάσει το ντύσιμό του ως τέτοιο.

Το αποτέλεσμα, ωστόσο, ήταν σαφές: επί χρόνια φορούσε χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς κομμάτια και συνδυασμούς που αμφισβητούσαν στην πράξη τα αυστηρά όρια του ανδρικού styling.

Φούστες, καλσόν, πλατφόρμες, γούνες, animal prints και glam μεταμορφώσεις έγιναν κομμάτι μιας εικόνας που ήταν αναγνωρίσιμη όσο και η φωνή του.

Και ίσως η φράση του από το 2011 να αποτελεί την πιο απλή περιγραφή αυτής της σχέσης με το ρούχο:

«Φοράω ένα μαύρο ύφασμα. Τίποτα παραπάνω».

Με πληροφορίες από typa.gr