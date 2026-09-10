Στην προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και σε άγνωστες πτυχές της καθημερινότητάς του, αναφέρθηκε ο συνεργάτης του, Νίκος Μίχαλος, μιλώντας για τη ζωή και την πορεία του γνωστού τραγουδιστή. Μεταξύ άλλων, στάθηκε στη δύσκολη περίοδο που, όπως ανέφερε, περνούσε ο Μαζωνάκης, αλλά και στον ιδιαίτερο ρόλο που είχε για εκείνον η σκηνή.

Ο Νίκος Μίχαλος, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «NewsRoom» του ΕΡΤnews, ανέφερε αρχικά: «Εντάξει, δύσκολες είναι οι ώρες, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά υπάρχει μια φράση που λέει, ότι όταν φεύγει κάποιος άνθρωπος, ξεκουράζεται, ξεκουράστηκε. Νομίζω ότι ο Γιώργος ξεκουράζεται».

«Όσο δύσκολο και να ακουστεί σε κάποιους, ήταν πολύ κουρασμένος, πολύ ταλαιπωρημένος σε ορισμένα κομμάτια και τον κράταγε μόνο η σκηνή. Η σκηνή τον ξεκούραζε, τον έτρεφε», σημείωσε, αναφερόμενος στην αγάπη που εισέπραττε από τον κόσμο και στην άμεση επαφή που είχε μαζί του, τόνισε.

«Ο Γιώργος πρέπει να ακούγεται από αυτούς που τον ξέρουν, ακόμα πιο δυνατά, γιατί ήταν ωραίος τύπος»

Παράλληλα, τόνισε πως όσοι γνωρίζουν πραγματικά τον Γιώργο Μαζωνάκη οφείλουν αυτή την περίοδο να αναδείξουν και την ανθρώπινη πλευρά του, πέρα από τη δημόσια εικόνα και την καλλιτεχνική του πορεία. «Οι φίλοι του και οι συνεργάτες πρέπει να φωτίζουμε το καλό, την καλή πλευρά. Ο λόγος που βγαίνουμε δεν είναι για να βγούμε και να πάρουμε δημοσιότητα από τον Γιώργο. Είναι για να πούμε ότι ο Γιώργος δούλεψε πολύ σκληρά τον χειμώνα», εξήγησε.

Ο συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα περιστατικά από την καθημερινότητά του, τα οποία, όπως είπε, αποτυπώνουν τον χαρακτήρα του τραγουδιστή και την έμπρακτη διάθεσή του να στηρίζει και να βοηθά τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του.

«Ο Γιώργος βοήθησε μια κυρία που ήθελε ένα αναπηρικό αμαξίδιο και το πλήρωσε», αποκάλυψε. Αναφέρθηκε επίσης σε μια ακόμη κίνηση του τραγουδιστή κατά την περίοδο των Χριστουγέννων: «Ο Γιώργος βγήκε στον κόσμο έξω και μοίραζε τα Χριστούγεννα ποτά». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τους ανθρώπους που εργάζονταν μαζί του. «Ο Γιώργος έκοψε πίτα και έφερε όλους τους υπαλλήλους και τους έδωσε και το φλουρί», είπε.

«Ο Γιώργος πρέπει να ακούγεται από αυτούς που τον ξέρουν, ακόμα πιο δυνατά, γιατί ήταν ωραίος τύπος», τόνισε. «Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να βγαίνουμε εμείς», πρόσθεσε, εξηγώντας πως, εκτός από τις αναφορές στα ιατρικά ζητήματα ή τα δημοσιογραφικά δεδομένα, υπάρχει και η ανάγκη να αποτυπωθεί ο άνθρωπος πίσω από τον καλλιτέχνη.

Ο ίδιος μίλησε με συγκίνηση και για τη δική του σχέση με τον τραγουδιστή: «Εγώ από τον Γιώργο, φέτος, να σας πω την αλήθεια, υπήρχαν στιγμές που ηρεμούσα».

Μίλησε ακόμη για ένα περιστατικό που σημειώθηκε έπειτα από πλημμύρα, το οποίο, όπως ανέφερε, δείχνει την επιμονή του Μαζωνάκη να συνεχίζει τη δουλειά του και να βρίσκεται δίπλα στο κοινό του, παρά τις πρακτικές δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν: «Φέτος έγινε μια πλημμύρα. Δυο μέρες χάλασε το αμάξι του. Βρήκε έναν ταξιτζή, μπήκε μέσα και ήρθε να τραγουδήσει», περιέγραψε. «Δηλαδή κάποια πράγματα, ξέρετε, που τα λέτε σε κάποιους άλλους, δυσκολεύονται να τα κάνουν», συμπλήρωσε.

«Είχα να δω τέτοια λατρεία από εποχές Γκάλη-Γιαννάκη»

Ο Νίκος Μίχαλος, έχοντας ο ίδιος σημαντική διαδρομή στον χώρο του αθλητισμού σε υψηλό επίπεδο, προχώρησε και σε μια χαρακτηριστική σύγκριση, επιχειρώντας να αποτυπώσει το μέγεθος της δημοφιλίας και της αγάπης που απολάμβανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από το κοινό.

«Επειδή έχω περάσει από τον αθλητισμό σε υψηλό επίπεδο, μου είναι πάρα πάρα πολύ περίεργο. Το έχω δει δηλαδή σε αθλητές τεραστίων διαστάσεων. Η λατρεία του κόσμου», είπε.

«Εντάξει, και εγώ δεν είμαι άνθρωπος που είμαι μέσα στα νυχτερινά μαγαζιά συνέχεια λόγω της εταιρείας μου. Φέτος συνεργάστηκα με τον κύριο Ματσούκα και συνεργάζομαι γιατί είναι υπέροχος επιχειρηματίας και γι’ αυτό κιόλας και ο Γιώργος συνεργάστηκε», σημείωσε.

Τέλος, όπως επισήμανε ο Νίκος Μίχαλος: «Μου φάνηκε πολύ περίεργο. Δηλαδή, είχα να το δω από εποχές Γκάλη-Γιαννάκη. Το να περιμένουν ουρά για έναν άνθρωπο να τραγουδήσει».