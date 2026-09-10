Ο Μπράντον Τόμας Λι, ο μεγαλύτερος γιος της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι, έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του με την Καταρίνα Δημητριάδη, ζητώντας της να τον παντρευτεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του People, ο 30χρονος παραγωγός έκανε την πρόταση γάμου το Σάββατο 29 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του ζευγαριού στην Ινδονησία. Οι δυο τους γνωρίζονταν για χρόνια, καθώς μεγάλωσαν στο Λος Άντζελες και διατηρούσαν φιλική σχέση πριν ξεκινήσουν να βγαίνουν το 2025.

Pamela Anderson and Tommy Lee’s Son Brandon Thomas Lee Is Engaged to Katarina Demetriades (Exclusive) https://t.co/Cj1ciwZyBT — People (@people) September 9, 2026

Το ζευγάρι πλέον ζει στη Νέα Υόρκη και έχει ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζει τον γάμο του, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2027.

Η πορεία του Μπράντον Λι και η σχέση με την Καταρίνα Δημητριάδη

Ο Μπράντον Τόμας Λι έχει ακολουθήσει τη δική του διαδρομή στον χώρο της ψυχαγωγίας, μακριά από τη σκιά των διάσημων γονιών του. Είναι υποψήφιος για βραβείο Emmy παραγωγός, ενώ κατέχει τη θέση του CEO και επικεφαλής παραγωγής στην εταιρεία And Her Son’s Productions.

Μεταξύ άλλων, συμμετείχε στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ του Netflix «Pamela, A Love Story», το οποίο ήταν αφιερωμένο στη μητέρα του, ενώ ήταν εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας «The Last Showgirl», στην οποία πρωταγωνίστησε η Πάμελα Άντερσον. Παράλληλα, είναι συνιδρυτής της εταιρείας προϊόντων περιποίησης Sonsie.

Η αρραβωνιαστικιά του, Καταρίνα Δημητριάδη, σπουδάζει φιλοσοφία στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Η οικογένεια Άντερσον – Λι μεγαλώνει

Η Πάμελα Άντερσον και ο Τόμι Λι απέκτησαν τον Μπράντον το 1996, έναν χρόνο μετά τον γάμο τους. Το δεύτερο παιδί τους, ο Ντίλαν Τζάγκερ Λι, γεννήθηκε το 1997. Το ζευγάρι χώρισε το 1998, μετά από τρία χρόνια γάμου.

Παρά το διαζύγιό τους, οι δύο γονείς έχουν βρεθεί ξανά μαζί σε σημαντικές οικογενειακές στιγμές. Πρόσφατα συναντήθηκαν στον γάμο του μικρότερου γιου τους, Ντίλαν, ο οποίος παντρεύτηκε την Πόλα Μπρους στο Σεν Τροπέ.

Η Πάμελα Άντερσον είχε μιλήσει με συγκίνηση για τον γάμο του γιου της, περιγράφοντας τη στιγμή ως ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά. Όπως είχε αναφέρει, τα παιδιά της έχουν μεγαλώσει και έχουν χαράξει τον δικό τους δρόμο, κάτι που για εκείνη αποτελεί μια συγκινητική αλλά και δύσκολη μετάβαση.

Ο αρραβώνας του Μπράντον Λι σηματοδοτεί ακόμη μία σημαντική οικογενειακή στιγμή για την ηθοποιό και τον μουσικό, καθώς και οι δύο γιοι τους μπαίνουν πλέον σε μια νέα φάση της ζωής τους.