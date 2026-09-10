Μια από τις πιο τρυφερές στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω στη σκηνή είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν σε συναυλία του στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της βραδιάς με τη μητέρα του, Κλειώ.

Ανάμεσα στο κοινό βρίσκονταν οι γονείς του τραγουδιστή, με τον ίδιο κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του να αναζητά συνεχώς το βλέμμα τους. Την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι «Ώρες Μικρές», διέκοψε για λίγο τη ροή της συναυλίας και ζήτησε από τον πατέρα του να φέρει τη μητέρα του κοντά του, προκειμένου να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο μπροστά στον κόσμο.

«Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πω ότι η μάνα μου σήμερα έχει γιορτή. Θα την παρακαλέσω αν γουστάρει, γιατί αν δεν γουστάρει θα με βρίζει κιόλας, να τη φέρει ο πατέρας μου να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο. Κλειώ, γουστάρεις;», είχε πει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η Κλειώ Μαζωνάκη δέχτηκε την πρόσκληση του γιου της και ανέβηκε στη σκηνή, σε μια στιγμή γεμάτη συναίσθημα.

Στα βίντεο από τη βραδιά, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να κάθεται γονατιστός μπροστά της, τραγουδώντας, ενώ εκείνη χόρευε το ζεϊμπέκικο που της αφιέρωσε. Η εικόνα αυτή συγκίνησε το κοινό, που ξέσπασε σε χειροκροτήματα, βλέποντας μια αυθόρμητη οικογενειακή στιγμή ανάμεσα στον δημοφιλή τραγουδιστή και τη μητέρα του.

Δείτε το σημείο στο 1:55: