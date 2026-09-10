Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Κλιμάκιο αποτελούμενο από εκπροσώπους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσία εισαγγελέα, εισήλθε στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει ο τραγουδιστής για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, προκειμένου να πραγματοποιήσει εξονυχιστικό έλεγχο.

Το κλιμάκιο θα προχωρήσει στον έλεγχο της νομιμότητας και της λειτουργίας των μηχανημάτων που βρίσκονται εντός του ιατρείου, με τις Αρχές να ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον εντοπισμό κρίσιμων στοιχείων που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.