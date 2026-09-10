Μια συγκινητική ανάμνηση από το παρελθόν μοιράστηκε ο Γιάννης Κότσιρας, λίγες ώρες μετά την σοκαριστική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο γνωστός τραγουδιστής, θέλησε να αποχαιρετήσει τον συνάδελφό του με τον δικό του τρόπο, αποκαλύπτοντας έναν άγνωστο διάλογο που είχαν πριν από χρόνια, όταν οι δύο καλλιτέχνες εμφανίζονταν σε διπλανά νυχτερινά μαγαζιά.

Μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, αλλά και τη βαθιά ευαισθησία που, όπως τόνισε ο ίδιος, χαρακτήριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Γιάννης Κότσιρας θυμήθηκε τον διάλογο που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη την περίοδο που «δουλεύαμε κολλητά, εγώ στην ακτή Πειραιώς με Νταλάρα, Μαχαιρίτσα, Ζουγανέλη».

«Κάποιο βράδυ τελειώνουμε εμείς και πάω δίπλα να τον βρω, δεν είχε βγει ακόμα. Πήγα να του μιλήσω του είπα “πας πάρα πολύ καλά, όταν κλείνουμε εμείς έρχεται κόσμος σε σένα” και εκείνος μου απάντησε “Γιάννη μου, έτσι είναι, για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση”» θυμήθηκε ο Γιάννης Κότσιρας, με τους θεατές να γελούν με το χιούμορ των δύο τραγουδιστών.

«θέλω να πούμε λίγο από ένα τραγούδι του συνεργάτη μου Νίκου Τερζή για να τον θυμηθούμε» είπε ο Γιάννης Κότσιρας κλείνοντας την αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν να ξεκινήσει να τραγουδάει το «Ανήκω σε μένα».