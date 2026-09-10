Μπορεί η μεγάλη του αγάπη να ήταν η μουσική και η πίστα να αποτέλεσε για δεκαετίες το φυσικό του περιβάλλον, ωστόσο ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει κατά καιρούς και μικρές «εξορμήσεις» στην ελληνική μυθοπλασία.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε ως guest σε ορισμένες από τις πιο γνωστές τηλεοπτικές σειρές της εποχής τους, άλλοτε υποδυόμενος τον εαυτό του και άλλοτε αναλαμβάνοντας κανονικό ρόλο.

Από το «Εμείς κι Εμείς» της δεκαετίας του ’90 μέχρι τα «Νούμερα» του Φοίβου Δεληβοριά, οι συμμετοχές του αποτελούν σήμερα ένα διαφορετικό κομμάτι της τηλεοπτικής διαδρομής του.

Η πρώτη εμφάνιση στο «Εμείς κι Εμείς»

Ήταν το 1996 όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μία από τις πρώτες του εμφανίσεις σε τηλεοπτική σειρά, περνώντας από το πλατό του «Εμείς κι Εμείς» στο MEGA.

Ο τραγουδιστής συμμετείχε ως guest στον δεύτερο κύκλο της δημοφιλούς κωμωδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η καριέρα του στη μουσική βρισκόταν ήδη σε ανοδική πορεία.

Ήταν η αρχή μιας σειράς μικρών τηλεοπτικών περασμάτων που θα ακολουθούσαν τα επόμενα χρόνια.

Η συμμετοχή στους «Στάβλους της Εριέτας Ζαΐμη»

Επτά χρόνια αργότερα, το 2003, ο Μαζωνάκης βρέθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες εκείνης της περιόδου, τους «Στάβλους της Εριέτας Ζαΐμη» του ΑΝΤ1.

Η guest εμφάνισή του καταγράφεται στο 20ό επεισόδιο της σειράς του Αλέξανδρου Ρήγα και του Δημήτρη Αποστόλου, με τον ίδιο να εμφανίζεται ως ο εαυτός του.

Ήταν μία ακόμη περίπτωση κατά την οποία μια μεγάλη μουσική προσωπικότητα της εποχής περνούσε για λίγο στον κόσμο μιας δημοφιλούς τηλεοπτικής κωμωδίας.

«Υπέροχα Πλάσματα» και μια ιστορία με τη Δήμητρα Γαλάνη

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η παρουσία του στα «Υπέροχα Πλάσματα» του Alpha το 2007.

Ο Μαζωνάκης εμφανίστηκε στο 10ο επεισόδιο της σειράς υποδυόμενος τον εαυτό του, όμως αυτή τη φορά η παρουσία του δεν περιορίστηκε σε ένα απλό μουσικό πέρασμα.

Στο ίδιο επεισόδιο συμμετείχε και η Δήμητρα Γαλάνη, σε μια χιουμοριστική ιστορία στην οποία υποδυόταν μια γυναίκα που εργαζόταν σε κυλικείο, έμοιαζε εντυπωσιακά με… τη Δήμητρα Γαλάνη και ήταν ερωτευμένη με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η ιδιαίτερη πλοκή και η διάθεση αυτοσαρκασμού έκαναν τη συγκεκριμένη συμμετοχή μία από τις πιο χαρακτηριστικές τηλεοπτικές εμφανίσεις του.

Όταν έγινε… Τζορτζ Αηδόνης στο «Μίλα Μου Βρώμικα»

Τρία χρόνια αργότερα ήρθε μια αρκετά διαφορετική εμφάνιση.

Στο «Μίλα Μου Βρώμικα» του MEGA ο Μαζωνάκης δεν εμφανίστηκε απλώς ως ο γνωστός τραγουδιστής που επισκέπτεται τους πρωταγωνιστές μιας σειράς.

Αυτή τη φορά μπήκε κανονικά σε ρόλο, υποδυόμενος τον Τζορτζ Αηδόνη, στο 21ο επεισόδιο της σειράς.

Ήταν ίσως η συμμετοχή που έδειξε περισσότερο την άνεσή του μπροστά στην κάμερα εκτός μουσικής σκηνής, αξιοποιώντας το χιούμορ και την εκκεντρικότητα που χαρακτήριζαν ούτως ή άλλως τη δημόσια εικόνα του.

Η επιστροφή στη μυθοπλασία με «Τα Νούμερα»

Πολλά χρόνια αργότερα, το 2022, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε σε τηλεοπτική σειρά μέσα από «Τα Νούμερα» της ΕΡΤ1 και τον ιδιαίτερο κόσμο που είχε δημιουργήσει ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Η εμφάνισή του έγινε στο τρίτο επεισόδιο, με τίτλο «Ένα θαύμα», το οποίο ήταν αφιερωμένο στον ίδιο.

Ο Μαζωνάκης μπήκε στη «Νέα Μάντρα» και συμμετείχε στο παιχνίδι μυθοπλασίας και πραγματικότητας που χαρακτήριζε τη σειρά, σατιρίζοντας ακόμη και τον ίδιο του τον εαυτό.

Ήταν μια εμφάνιση απόλυτα ταιριαστή στην τηλεοπτική του εικόνα: απρόβλεπτη, αυτοσαρκαστική και χωρίς φόβο να «τσαλακώσει» την περσόνα του.