Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος των αντιθέσεων. Από τη μία, η σκηνή, τα φώτα, η ένταση της νύχτας, οι εμφανίσεις μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους και μια καριέρα που χτίστηκε με τον δικό του, απολύτως αναγνωρίσιμο τρόπο. Από την άλλη, υπήρχε μια πλευρά του πολύ πιο προσωπική, που δεν είχε ανάγκη από χειροκρότημα. Η σχέση του με την πίστη.

Στην τελευταία μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξή του στον Τάσο Τρύφωνος, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για πολλά από όσα είχαν συμβεί στη ζωή του. Για δύσκολες οικογενειακές στιγμές, για την περιπέτεια που είχε περάσει, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε πλέον τους ανθρώπους και όσα λέγονταν για εκείνον.

Μέσα σε αυτή τη συζήτηση υπήρξε όμως και μια φράση που έδειχνε ίσως καλύτερα από κάθε άλλη δύο κόσμους που συνυπήρχαν μέσα του. «Η πίστη και η πίστα με έσωσαν», είχε πει.

Μια φράση που δεν ακούστηκε ως τηλεοπτική ατάκα. Για τον ίδιο, η πίστη στον Θεό και η σχέση του με τη δουλειά του φαίνεται πως ήταν δύο διαφορετικά καταφύγια στις δύσκολες περιόδους της ζωής του. Η μία τον οδηγούσε προς τα μέσα. Η άλλη τον έφερνε μπροστά στο κοινό.

Και ίσως αυτό να εξηγεί γιατί, παρά την εικόνα που είχε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια ως ένας από τους πιο αντισυμβατικούς ανθρώπους της ελληνικής showbiz, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυβε ποτέ ότι είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό.

Από μικρός είχε στραφεί προς την Εκκλησία

Η σχέση του με την πίστη δεν εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια, όταν η ζωή του έγινε πιο δύσκολη. Σε συνέντευξή του στην Κατερίνα Καινούργιου το 2024 είχε αποκαλύψει μια λεπτομέρεια από τα παιδικά του χρόνια που δεν ήταν ευρέως γνωστή: όταν ήταν μικρός ήθελε να γίνει παπαδοπαίδι.

Στην ίδια συζήτηση δεν μίλησε απλώς για μια τυπική θρησκευτική αναφορά. Είπε ξεκάθαρα ότι η πίστη και η πίστα ήταν δύο πράγματα που τον είχαν κρατήσει όρθιο.

«Δεν είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά γιατί η πίστη και η πίστα με έσωσαν», είχε πει τότε. Η φράση θα επέστρεφε δύο χρόνια αργότερα, στην τελευταία μεγάλη συνέντευξή του. Και αυτή τη φορά θα είχε προηγηθεί μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του.

«Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις»

Τον Ιούλιο του 2026, απέναντι στον Τάσο Τρύφωνος, ο Μαζωνάκης μίλησε για όσα είχαν συμβεί την προηγούμενη περίοδο, τη ρήξη με την οικογένειά του, την ακούσια νοσηλεία του και όλα όσα ακολούθησαν.

Δεν παρουσίασε την πίστη του ως κάτι θεωρητικό. Την περιέγραψε ως έναν τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να καταλάβει όσα του συνέβαιναν. «Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις, αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου.», είπε στον Τρύφωνος.

Και σε άλλο σημείο της ίδιας συνέντευξης, όταν αναφέρθηκε στη δυσκολία του να συγχωρήσει ανθρώπους που τον είχαν πληγώσει, είπε μια φράση που έδειχνε πόσο κεντρική ήταν για εκείνον η έννοια του Θεού: «Μόνο ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Παλεύω να συγχωρέσω κάποια στιγμή».

Το Άγιο Όρος δεν ήταν μια τυχαία στάση στη ζωή του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί επανειλημμένα το Άγιο Όρος. Ο ίδιος είχε δημοσιεύσει τον Απρίλιο του 2026 φωτογραφία από επιστροφή του από το Άγιο Όρος με τη φράση «Επιστροφή με ταπείνωση από Άγιον Όρος…».

Ο Μαζωνάκης είχε μιλήσει για την ανάγκη του να πηγαίνει εκεί για προσευχή, ησυχία και επαφή με ανθρώπους της μοναστικής ζωής.

Τότε, μάλιστα, δημοσιεύματα είχαν συνδέσει το ταξίδι του με ένα τάμα, χωρίς ο ίδιος να επιβεβαιώσει δημόσια τις σχετικές πληροφορίες. Παράλληλα, είχαν κυκλοφορήσει τότε σενάρια ότι σκεφτόταν ακόμη και τη μοναχική ζωή. Η ιδέα του μοναχισμού δεν εμφανίστηκε ξαφνικά το 2026.

Ήταν μια σκέψη που είχε συνδεθεί με το όνομά του πολλά χρόνια νωρίτερα, έστω και μέσα από δημοσιεύματα που σε εκείνη τη φάση ο ίδιος δεν επιβεβαίωνε.

Η σκέψη να γίνει ιερομόναχος

Από τις πιο απρόσμενες αποκαλύψεις που είχε κάνει ήταν η σκέψη που είχε περάσει από το μυαλό του για το τέλος της ζωής του.

Ο άνθρωπος που είχε ταυτίσει το όνομά του με μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της ελληνικής νύχτας είχε σκεφτεί ακόμη και το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί κάποτε από όλα αυτά και να ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχισμού.

«Εγώ μην ξεχνάτε ότι πολλες φορές θέλω να γίνω ιερομόναχος. Πολλές φορές οι σκέψεις μου είναι ότι προς τα βαθεία μου γεράματα μήπως ταχτώ. Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό. Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, όχι σαν τουρίστας. Πάω για την βαθεία μου πίστη.», είχε δηλώσει στον Τάσο Τρύφωνος.

Οι επισκέψεις στο Περιβόλι της Παναγίας

Τον Μάιο του 2026, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, ο Μαζωνάκης βρέθηκε ξανά στο Άγιο Όρος. Αυτή τη φορά δεν υπήρχαν απλώς φωτογραφίες από μια επίσκεψη. Ο ίδιος δημοσίευσε βίντεο στα social media του από μοναστηριακή κουζίνα, όπου εμφανιζόταν με ποδιά και μαγείρευε μαζί με ανθρώπους της μονής.

«Βρίσκομαι στο Άγιο Όρος, μαγειρεύω μαζί με τον Αρτέμιο και τον Γιώργο που με έφερε εδώ», έλεγε στην κάμερα, ευχόμενος χρόνια πολλά για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου με το παλαιό ημερολόγιο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Άγιο Όρος, σε μια από τις επισκέψεις του στον τόπο όπου, όπως είχε πει, πηγαίνει «όχι σαν τουρίστας», αλλά για τη βαθιά του πίστη

Ο πνευματικός του και η άλλη ζωή που δεν έβλεπε ο κόσμος

Η σχέση του με τη θρησκευτική ζωή είχε και μια ακόμη διάσταση. Ο Μαζωνάκης είχε πνευματικό, τον οποίο επισκεπτόταν και με τον οποίο διατηρούσε σχέση εμπιστοσύνης.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο πνευματικός του μίλησε δημόσια για εκείνον, αποκαλύπτοντας ότι ο Μαζωνάκης είχε μείνει σε μοναστήρι και ότι εκεί είδαν έναν διαφορετικό άνθρωπο, ο οποίος αναζητούσε ηρεμία, ησυχία και την επαφή με τον εαυτό του.

«Μας έχει επισκεφθεί και είχε μείνει στον χώρο τον δικό μας, στο μοναστήρι και έμεινε κοντά μας. Προσπάθησε να τις ζήσει όσο γίνεται με ηρεμία και να μπει μάλιστα και στον χώρο αλλά και στο πρόγραμμα της Μονής.

Παρακολούθησε και τις ακολουθίες μας και μάλιστα όταν του δώσαμε να διαβάσει και το Πάτερ ημών στην Θεία Λειτουργία, συγκινήθηκε τόσο πολύ γιατί πιθανόν το είχε τόσο ανάγκη και η ψυχή, του λόγω της έντασης.

Η προσευχή μας είναι να δοθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτή η λύση, να σταματήσει να προκαλεί αυτή τη δυσαρέσκεια και τη στεναχώρια προς όλους», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ο πνευματικός του.