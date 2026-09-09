Με λίγες λέξεις, η Άννα Βίσση αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία του συναδέλφου της και τη συνόδευσε με το μήνυμα: «Δεν έχω λόγια… Μόνο βαθειά λύπη…».

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν μοιραστεί και στιγμές πάνω στην πίστα. Τον Ιανουάριο του 2025, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βρεθεί στο Hotel Ερμού, όπου εμφανιζόταν η Άννα Βίσση, και εκείνη τον είχε υποδεχθεί στη σκηνή.

Η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε ένα αυθόρμητο μουσικό στιγμιότυπο, με τους δύο τραγουδιστές να ερμηνεύουν μαζί αγαπημένα κομμάτια. Μετά το ντουέτο τους, αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα, το οποίο καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα και συζητήθηκε στα social media.

Οι εικόνες εκείνης της βραδιάς, με τους δυο τους να μοιράζονται το μικρόφωνο και τη διάθεση για πειράγματα, αποκτούν πλέον διαφορετικό συναισθηματικό βάρος. Στο σημερινό της μήνυμα, η Άννα Βίσση περιορίστηκε σε μια φωτογραφία και στη βαθιά λύπη της για τον χαμό του.