Βαθιά συγκινημένος μίλησε ο Παναγιώτης Μαζωνάκης, μουσικοσυνθέτης και ξάδερφος του Γιώργου Μαζωνάκη, για την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που, όπως είπε, είχε μάθει να προσφέρει τόσο μέσα από τη μουσική του όσο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Από μικροί ήμασταν μαζί. Έχω γράψει μερικά τραγούδια του Γιώργου. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, και με τα τραγούδια του και σαν άνθρωπος. Τα πάντα, τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος στάθηκε κυρίως σε αυτή την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, λέγοντας πως αυτό που θα θυμάται περισσότερο είναι η διάθεσή του να βρίσκεται δίπλα στους άλλους. «Μου έχει μείνει ότι είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει. Τίποτα άλλο», είπε.

Η είδηση του θανάτου του τον βρήκε εντελώς απροετοίμαστο. Όπως αποκάλυψε, ενημερώθηκε από την τηλεόραση, χωρίς να γνωρίζει μέχρι εκείνη τη στιγμή τι είχε συμβεί.

«Δεν το περίμενα. Κι εγώ μπήκα στο σπίτι χωρίς να το ξέρω, στην τηλεόραση το άκουσα. Και δεν το πιστεύω ακόμα ότι έχει φύγει», είπε εμφανώς φορτισμένος, αποτυπώνοντας το σοκ και την αδυναμία του να συνειδητοποιήσει την απώλεια ενός ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε κοινές αναμνήσεις από τα παιδικά τους χρόνια μέχρι και τη μουσική τους διαδρομή.