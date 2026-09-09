Σε ένα πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα, με τη Χαρά Βέρρα στο πλευρό του και το «Υπάρχω» στα χείλη, είχε πραγματοποιήσει την τελευταία δημόσια εμφάνισή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι στιγμές από εκείνο το βράδυ αποκτούν πλέον ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα μετά την είδηση του θανάτου του.

Ήταν Κυριακή 26 Ιουλίου, όταν ο τραγουδιστής βρέθηκε στο πανηγύρι όπου εμφανίζονταν η Χαρά Βέρρα, ο Γιάννης Τσαπρούνης και ο Βασίλης Σαλέας.

Όπως είχε καταγραφεί σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στην πίστα και τραγούδησε. Κάποια στιγμή, η Χαρά Βέρρα κάθισε στο τραπέζι του και οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί την επιτυχία του «Υπάρχω».

Μια συνάντηση δύο συναδέλφων που μοιράστηκαν το μικρόφωνο και ένα τραγούδι, αφήνοντας πίσω τους εικόνες από εκείνη την καλοκαιρινή βραδιά.