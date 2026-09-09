Σοκ έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή το απόγευμα της Τετάρτης (9/9/2026), ενώ βρισκόταν σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι.

Ο γνωστός τραγουδιστής μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό και αυτόματη αναπνοή στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου οι γιατροί έδωσαν επί σχεδόν μία ώρα μάχη για να τον επαναφέρουν. Παρά τις προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, προκειμένου να ξεκινήσει προγραμματισμένη θεραπεία, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η εκπομπή Live News είναι η πλασμαφαίρεση.

Την ώρα της θεραπείας σύμφωνα με πληροφορίες ένιωσε αδιαθεσία και άμεσα φέρεται να υπέστη ανακοπή. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21, όταν ενημερώθηκε ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 16:28, έφτασε στο σημείο διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα και ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια έφτασε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο «Ελπίς».

Το ασθενοφόρο έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45. Οι γιατροί συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Για σχεδόν μία ώρα οι γιατροί του νοσοκομείου «Ελπίς» έδιναν μάχη για να επαναφέρουν στη ζωή τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»

Το νοσοκομείο ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στις 16:45 χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό και ότι πραγματοποιήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς επιτυχή έκβαση.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40». Έτσι, ως επίσημη ώρα θανάτου καταγράφηκε στις 17:40.

Τα ερωτήματα για όσα προηγήθηκαν της ανακοπής

Πλέον, το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή, αλλά και σε όσα συνέβησαν από τη στιγμή που έφτασε στην ιδιωτική κλινική μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο τραγουδιστής είχε μεταβεί εκεί για προγραμματισμένη θεραπεία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί κανένα ιατρικό ή ιατροδικαστικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η ανακοπή συνδέεται αιτιωδώς με τη συγκεκριμένη θεραπεία, την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα ή οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη.

Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από τα ιατρικά στοιχεία, την καταγραφή του περιστατικού από το ΕΚΑΒ, τις καταθέσεις των ανθρώπων που βρίσκονταν στην κλινική και, κυρίως, από την ιατροδικαστική διερεύνηση. Στην ιδιωτική κλινική έφτασαν αργότερα άνδρες της Ασφάλειας Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού και να λάβουν καταθέσεις από το ιατρικό προσωπικό.

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός πως ο ιατρός στη συγκεκριμένη κλινική δεν εντοπίστηκε από τους άντρες ασφαλείας και αναζητείται σύμφωνα με το Star.