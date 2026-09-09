Συντετριμμένη έφτασε λίγο πριν τις 19:00 στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, μετά την είδηση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Η Μαρία Μαζωνάκη έφτασε στο νοσοκομείο εμφανώς καταβεβλημένη και μπήκε στους χώρους του «ΕΛΠΙΣ», όπου βρίσκεται η σορός του αδελφού της.

Μάλιστα, η Μαρία Μαζωνάκη φαίνεται στα πλάνα να κρατάει τα μαλλιά της και το κεφάλι της, χαρακτηριστικό της ψυχικής της έντασης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου στο «ΕΛΠΙΣ» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40».

Το νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του Γιώργου Μαζωνάκη.