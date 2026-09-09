Ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, χωρίς όμως να υπάρξει επιτυχής έκβαση.

Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40».

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Το Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ ολοκληρώνει την ανακοίνωσή του εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».