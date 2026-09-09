Μία από τις πιο προσωπικές και συγκλονιστικές εξομολογήσεις του έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην τελευταία του συνέντευξη λίγους μήνες πριν από τον απροσδόκητο χαμό του, μιλώντας ανοιχτά για την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, τη ρήξη με την οικογένειά του και όσα προηγήθηκαν της δικαστικής διαμάχης.

Μιλώντας στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή «Τετ Α Τετ» του Alpha Κύπρου, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε περιγράψει με λεπτομέρειες μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του. Μια εξομολόγηση που αποκτά πλέον ιδιαίτερο βάρος, καθώς ήταν από τις τελευταίες φορές που μίλησε δημόσια τόσο ανοιχτά για όσα τον είχαν συγκλονίσει.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε αναφερθεί στη σχέση του με την αδελφή του, Βάσω, στη διαχείριση της περιουσίας του, αλλά και στη στιγμή που δύο αστυνομικοί με πολιτικά εμφανίστηκαν στο σπίτι του και του ανακοίνωσαν ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Δρομοκαΐτειο.

«Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσω, τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ξεκαθαρίσει ότι η αδελφή του δεν είχε τον ρόλο της μάνατζερ, αλλά ήταν συνεργάτης του, τονίζοντας πως τις τελικές αποφάσεις τις λάμβανε ο ίδιος.

«Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσω, ήταν συνεργάτης. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ. Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, για να πάρω μία απόφαση και να πω ότι αυτό είναι έτσι, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω, να βεβαιωθώ ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται ή και το αντίθετο».

Όπως είχε εξηγήσει, η διακοπή της συνεργασίας τους δεν ήταν μία απόφαση που πάρθηκε ξαφνικά.

«Περάσαμε από κουβέντες, κουβέντες, κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε άλλο. Πολύ φυσιολογικά, να πάρουμε μια απόσταση από τα πράγματα. Τον τελευταίο χρόνο, όμως, αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από τη δική μου».

«Έτσι άρχισε η λογική του παραλόγου»

Ο τραγουδιστής είχε αναφερθεί και στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων που δημιουργήθηκε το 2020, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν συμμετείχε ουσιαστικά στη διαδικασία.

«Εκεί άρχισαν τα πράγματα, χωρίς να συμμετέχω εγώ. Θυμάμαι ότι η συγκεκριμένη συμβολαιογράφος είχε πει: “Μα πόσο χαρούμενη ήμουν να βλέπω αδέλφια που είναι τόσο δεμένα”. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα».

Και συνέχιζε:

«Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί δική μου υπογραφή δεν υπήρχε. Την υπογραφή στο πληρεξούσιο την έκανε η αδελφή μου». Αναφερόμενος στη συνέχεια των γεγονότων, είχε πει χαρακτηριστικά:

«Έτσι άρχισε η λογική του παραλόγου. Δεν ήμουν ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Έλεγα πράγματα που αμφισβητούνταν από την πλευρά της οικογένειας».

Η ρήξη με την οικογένειά του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει με ιδιαίτερη φόρτιση για την οικογένειά του, αναγνωρίζοντας παράλληλα και τη δική του ευθύνη για όσα είχαν συμβεί. «Ήμουν, ουσιαστικά, το όνομα της οικογένειας και τη βοηθούσα οικονομικά. Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω απόλυτα σωστό να το κάνει όταν χρειάζεται. Όπως κι εκείνοι με βοήθησαν στο παρελθόν».

Παράλληλα, είχε σημειώσει:

«Θεωρώ ότι 100% ότι έχω μερίδιο ευθύνης σε ό,τι έγινε με την οικογένειά μου. Ανακάλυψα πολλά πράγματα μέσα από αυτό που δεν ήμουν. Χίλια δυο πράγματα που τα υιοθέτησα που δεν είναι δικά μου. Πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απέξω».

Μιλώντας για την πίεση που είχε βιώσει, είχε προσθέσει πως η ευγένεια και η ανοχή του πολλές φορές λειτουργούσαν εις βάρος του. «Βίωσα πολλές πιεστικές καταστάσεις. Δεν αντιδρούσα ποτέ, είχα μία ευγένεια που μπορούσε να με καταστρέψει».

Η ημέρα που οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο

Από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της συνέντευξης ήταν η περιγραφή της ημέρας κατά την οποία οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο.

Όπως είχε διηγηθεί, είχε επιστρέψει στο σπίτι του από βόλτα με την Αρίθα όταν χτύπησε η πόρτα και εμφανίστηκαν δύο αστυνομικοί με πολιτικά.

«Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά και μου δείχνει το χαρτί και μου λένε ότι πρέπει να πάω στο Δρομοκαΐτειο».

Παρά την αναπάντεχη εξέλιξη, ο ίδιος περιέγραψε ότι δεν αντέδρασε έντονα.

«Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφαγα, έκανα ντουζ, πήγα στο περιπολικό και πήγα στο Δρομοκαΐτειο».

Αρχικά, όπως είχε πει, πίστευε ότι δεν θα παρέμενε στο νοσοκομείο.

«Ήμουν ήρεμος και μετά ξεκινούσα να σκέφτομαι τι θα συμβεί. Λέω τι θα κάνω; Άρχισα να σκέφτομαι τα πρακτικά θέματα σε περίπτωση που μείνω. Περίμενα ότι δε θα με κρατήσουν».

«Ένιωσα τρόμο και προδοσία»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε παραδεχθεί ότι φοβήθηκε για το πώς θα τον αντιμετώπιζαν στο Δρομοκαΐτειο.

«Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι ντροπαλός και στην έκθεσή μου κάποιοι θεωρούσαν ότι είμαι αλαζόνας, αυτή ήταν μία άμυνα. Δεν ήταν το πιο εύκολο, φοβόμουν πώς θα με αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι μέσα στην κλινική».

Και είχε συνοψίσει τα συναισθήματά του με μία φράση που έμεινε από εκείνη τη συνέντευξη:

«Ένιωσα τρόμο και προδοσία».

Παρά τη δύσκολη εμπειρία, είχε αναφερθεί και σε μία πιο ανάλαφρη στιγμή από την παραμονή του στο νοσοκομείο:

«Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν, κάποιοι έλεγαν “εντάξει μια χαρά είμαστε αφού είναι και ο Μαζωνάκης εδώ”».

«Δεν ένιωσα ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό μου»

Ο τραγουδιστής είχε χαρακτηρίσει την ακούσια νοσηλεία του «κίνηση πανικού» και είχε δηλώσει ότι μέχρι τότε προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε οδηγήσει σε αυτή την απόφαση.

«Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι είχαν μία καραμέλα που μου το έλεγαν σε ό,τι και να έλεγα τύπου “δεν ξέρεις τι λες”. Σίγουρα είχαν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Θεωρώ ότι ήταν κίνηση πανικού».

Είχε ξεκαθαρίσει, μάλιστα:

«Δεν ένιωσα ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό μου».

«Με προστάτευσε ο κόσμος»

Μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναγνωρίσει ως σημαντικό στήριγμά του την αγάπη του κοινού. «Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα που δεν τα πίστευα. Μέχρι να γίνει αυτή η κατάσταση κάποια πράγματα δεν τα ήξερα, δεν τα πίστευα».

Μιλώντας για την οικογένειά του είχε προσθέσει μία από τις πιο αιχμηρές φράσεις της συνέντευξης:

«Η αγάπη των συγγενών μερικές φορές είναι καταστροφή».

Παράλληλα, είχε υποστηρίξει ότι άνθρωποι του περιβάλλοντός του τον επηρέασαν με τρόπο που τελικά στράφηκε εναντίον του ίδιου του εαυτού του. «Μερικές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν, με επηρέασαν κατά του εαυτού μου».

«Δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, δεν πήρα ποτέ δημοσιογράφο τηλέφωνο»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επιλέξει εκείνη την περίοδο να μην παρακολουθεί όσα γράφονταν και λέγονταν δημόσια για την υπόθεσή του.

«Δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, δεν πήρα ποτέ δημοσιογράφο τηλέφωνο».

Και είχε μιλήσει για τη δύναμη που άντλησε από την πίστη και τη μουσική:

«Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις, αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Εμένα η πίστη και η πίστα με έσωσε».

Η επέμβαση και η επιβάρυνση της υγείας του

Στην ίδια συνέντευξη είχε αποκαλύψει ότι χρειάστηκε να υποβληθεί και σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της χολής, συνδέοντας την περιπέτεια που περνούσε με τη σωματική του κατάσταση.

«Πήγα να κάνω ένα χειρουργείο εκτάκτως, αφαίρεσα τη χολή. Ήξερα ότι όλα αυτά που άρχισα να δέχομαι θα μου βγει κάπου».

Ο ίδιος είχε περιγράψει και το σοκ που ένιωσε βλέποντας να καταρρέει η σχέση εμπιστοσύνης που πίστευε ότι είχε με τους δικούς του ανθρώπους.

«Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, πώς είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια που ήμασταν έτσι».

Η συγκεκριμένη συνέντευξη παραμένει πλέον ως μία από τις πιο αποκαλυπτικές δημόσιες τοποθετήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο ίδιος είχε μιλήσει χωρίς περιστροφές για την οικογένειά του, τη νοσηλεία του, τον φόβο, την προδοσία που ένιωσε, αλλά και τη δύναμη που του έδωσε ο κόσμος στις πιο δύσκολες στιγμές του.