Ο Αντίνοος Αλμπάνης αναγκάστηκε να παρέμβει δημόσια μετά την κυκλοφορία φωτογραφιών στο διαδίκτυο που τον εμφάνιζαν χωρίς μαλλιά και με δάκρυα στα μάτια, προκαλώντας ερωτήματα για την υγεία του.

Ο ηθοποιός θέλησε να βάλει τέλος στην παρανόηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας ότι οι συγκεκριμένες εικόνες δεν είναι πραγματικές. Όπως διευκρίνισε, έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Η τοποθέτησή του έγινε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, καθώς, όπως ανέφερε, είχε ήδη δημιουργηθεί ανησυχία από την αναπαραγωγή των συγκεκριμένων εικόνων.

«Είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης»

Στο μήνυμά του, ο Αντίνοος Αλμπάνης αναφέρθηκε τόσο στις φωτογραφίες όσο και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Κάποιες φωτογραφίες που διακινούνται και με απεικονίζουν χωρίς μαλλιά και δακρυσμένο, υπονοώντας ότι αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα υγείας, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η κατασκευή ανύπαρκτων ζητημάτων υγείας για λόγους clickbait είναι μια εξαιρετικά ανεύθυνη πρακτική. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σας, αλλά καθώς έχει ήδη προκληθεί αδικαιολόγητη ανησυχία, οφείλω να το διευκρινίσω. Είμαι πιο υγιής από ποτέ. Καλημέρα! Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου».

Με αυτόν τον τρόπο, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν για να συνδεθεί το πρόσωπό του με πρόβλημα υγείας δεν αποτυπώνουν πραγματικό περιστατικό.

Η αναφορά του στην τεχνητή νοημοσύνη αφορά, όπως εξήγησε ο ίδιος, τη δημιουργία των συγκεκριμένων φωτογραφιών, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για ανησυχία που προκλήθηκε από την κυκλοφορία τους.

Ο Αντίνοος Αλμπάνης έκλεισε την παρέμβασή του δηλώνοντας πως είναι «πιο υγιής από ποτέ», ενώ πρόσθεσε και τη φράση «Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου».