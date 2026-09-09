Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, καθώς η νέα τους ταινία «Bunker» προκάλεσε ενθουσιασμό και απέσπασε ένα εντυπωσιακό χειροκρότημα διάρκειας 16 λεπτών.

Η ταινία του σεναριογράφου, σκηνοθέτη και παραγωγού Φλοριάν Ζελέρ προβλήθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και σημείωσε το μεγαλύτερο σε διάρκεια standing ovation για πρεμιέρα μέχρι στιγμής στη φετινή διοργάνωση. Όπως σημειώνει το People, η Πενέλοπε Κρουζ, εμφανώς συγκινημένη, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της ενώ το κοινό χειροκροτούσε εκείνη, τον Χαβιέ Μπαρδέμ και ολόκληρη την ομάδα της ταινίας.

Κατά τη διάρκεια της αποθέωσης, οι δύο Ισπανοί ηθοποιοί αντάλλαξαν χαμόγελα και γέλια, απολαμβάνοντας τη θερμή υποδοχή του κοινού. Το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο από το 2010 και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, έχει συνεργαστεί αρκετές φορές στον κινηματογράφο.

Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη έγινε το 1992 στην ταινία «Jamón, Jamón», ενώ η σχέση τους ξεκίνησε αρκετά χρόνια αργότερα, μετά τη συνεργασία τους στην ταινία «Vicky Cristina Barcelona» το 2008. Στη συνέχεια συμπρωταγωνίστησαν στις ταινίες «Loving Pablo» (2017) και «Everybody Knows» (2018).

Ένας γάμος 17 ετών δοκιμάζεται σε έναν αβέβαιο κόσμο

Στο «Bunker», η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ υποδύονται ένα ζευγάρι του οποίου ο γάμος 17 ετών δοκιμάζεται όταν ο χαρακτήρας του Μπαρδέμ, ένας αρχιτέκτονας, αναλαμβάνει να κατασκευάσει ένα καταφύγιο επιβίωσης για έναν δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας.

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Στίβεν Γκράχαμ, Πολ Ντέινο και Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ. Πρόκειται για ένα δραματικό θρίλερ που εξετάζει τις συναισθηματικές και ηθικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι, καθώς οι φόβοι και οι ανασφάλειες ενός κόσμου που γίνεται ολοένα πιο αβέβαιος επηρεάζουν τη σχέση τους.

Ο Φλοριάν Ζελέρ ανέφερε ότι έγραψε το «Bunker» έχοντας εξαρχής στο μυαλό του την Πενέλοπε Κρουζ και τον Χαβιέ Μπαρδέμ, όχι μόνο λόγω του ταλέντου τους, αλλά και επειδή θεωρεί πως αποτελούν ένα εμβληματικό κινηματογραφικό ζευγάρι. «Έγραψα το «Bunker» για την Πενέλοπε Κρουζ και τον Χαβιέ Μπαρδέμ, οι οποίοι υπήρξαν τόσο η αφετηρία όσο και η πηγή έμπνευσης για αυτό το εγχείρημα, όχι μόνο επειδή είναι από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της εποχής μας, αλλά και επειδή αποτελούν ένα εμβληματικό ζευγάρι», ανέφερε σε δήλωσή του ο Φλοριάν. «Ήθελα να εξερευνήσω την αγάπη, την αφοσίωση και τη συγχώρεση, τοποθετώντας παράλληλα το κοινό σε μια κατάσταση εσκεμμένης αμφισημίας. Τι ακριβώς καλούμαστε να παρακολουθήσουμε; Μια ματιά στην πραγματικότητα; Μια φανταστική ιστορία; Ή μια βαθύτερη εξέταση της αλήθειας;» συμπλήρωσε.

Μετά την προβολή του στη Βενετία, η ταινία θα παρουσιαστεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, πριν από την κινηματογραφική της κυκλοφορία αργότερα μέσα στη χρονιά. Το 83ο Φεστιβάλ Βενετίας πραγματοποιείται από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Με άρωμα Chanel στο κόκκινο χαλί

Για την εμφάνισή της στην πρεμιέρα, η Πενέλοπε Κρουζ εντυπωσίασε με μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Chanel σε έντονο κόκκινο χρώμα. Το φόρεμα διέθετε εφαρμοστό μπούστο και διακοσμημένο peplum με λουλούδια και λαμπερές λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια κομψή και ξεχωριστή εμφάνιση.

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look της με κόκκινες γόβες και κοσμήματα Chanel High Jewellery, ενώ στο πλευρό της βρέθηκε ο σύζυγός της Χαβιέ Μπαρδέμ.

Το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο από το 2010, έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον γιο τους Λέο και την κόρη τους Λούνα. Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές στον κινηματογράφο και παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.