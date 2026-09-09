Διάλογο μέσω των social media είχαν η Ιωάννα Τούνη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τόσο τα εγκαίνια της νέας croissanterie που ανοίγει η influencer στο Παρίσι, όσο και την παρουσία του πρωθυπουργού στη γαλλική πρωτεύουσα για τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα που διοργάνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Η διαδικτυακή τους «συνομιλία» ξεκίνησε όταν η Ιωάννα Τούνη, με χιουμοριστική διάθεση, ζήτησε από τον πρωθυπουργό να μην παρευρεθεί στα εγκαίνια του καταστήματός της. Σε ανάρτησή της στο Instagram έγραψε: «Τι μου στέλνει εν τω μεταξύ η Έφη. Λοιπόν επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Fat Rat και κερνάμε και Freddo Espresso σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν… να πω το εξής! Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στο ίδιο ανάλαφρο ύφος, αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη και σχολιάζοντας: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…».

Η απάντηση του πρωθυπουργού προκάλεσε νέα αντίδραση από την influencer, η οποία έκανε repost τη δημοσίευσή του και έγραψε από κάτω «αντίο από εμένα».

Στη συνέχεια, συνέχισε το χιουμοριστικό κλίμα, ανεβάζοντας ένα emoji με σκόρδο, ενώ μοιράστηκε και ορισμένα από τα μηνύματα που έλαβε μετά την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το βίντεο της Ι. Τούνη στο TikTok: «Έχει κανείς κονέ με παπά για express αγιασμό το πρωί;»

«Ακούω ιδέες! Προλαβαίνουμε να αλλάξουμε ημερομηνία και να μην ανοίξουμε αύριο; Τα σκόρδα κάνουν δουλειά; Έχει κανείς κονέ με παπά για express αγιασμό το πρωί;», έγραψε λίγο αργότερα η Ιωάννα Τούνη σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok.