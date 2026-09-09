Ο Γιάννης Σπαλιάρας μίλησε για τον χωρισμό του από την επί τέσσερα χρόνια σύντροφό του, αλλά και για τη νέα σχέση που έχει μπει στη ζωή του, η οποία, όπως αποκάλυψε, ξεκίνησε ως ένας κεραυνοβόλος έρωτας.

Το 51χρονο μοντέλο και παρουσιαστής παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK», όπου αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στην προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας πως πλέον βρίσκεται σε νέα σχέση με μια 28χρονη γυναίκα, η οποία δεν είναι από την Ελλάδα.

Με τη νέα σου αγαπημένη πότε γνωριστήκατε;

Δεδομένου ότι η ρήξη με την πρώην μου ήρθε τον Μάρτιο και έχουμε Σεπτέμβριο, και είμαι σε νέα σχέση, νιώθω ότι είναι πολύ αργά να μιλάω για την πρώην μου και πολύ νωρίς για να μιλήσω για τη νυν μου. Θα σου πω μόνο ότι είναι 28 χρόνων, δεν είναι Ελληνίδα, ούτε ζει στην Ελλάδα, και προσπαθούμε να το βρούμε με την απόσταση.

Ο ίδιος γνωστοποίησες στο Instagram ότι άλλαξες σελίδα στην προσωπική σου ζωή.

Επειδή την έδειξα στo Instagram, δεν σημαίνει ότι θέλω και να αποκαλύψω την ταυτότητά της. Γνωριστήκαμε τυχαία σε παραλία της Αττικής. Εκείνη πρώτη με κοίταξε, και πάθαμε σοκ και οι δυο.

Δηλαδή ήταν κεραυνοβόλος έρωτας;

Ναι, ήταν. Τώρα πιστεύω στον κεραυνοβόλο έρωτα. Παλαιότερα δεν πίστευα απόλυτα. Τόσο ξαφνικά δεν μου είχε ξανατύχει.

Άρα καλά λένε ότι «ο έρωτας με έρωτα περνάει»;

Νομίζω ότι αυτά τυχαίνουν. Δεν επιλέγουμε να ερωτευτούμε. Όσο και να το θέλεις, δεν γίνεται. Οι δύο προηγούμενες σχέσεις μου είχαν απόσταση τέσσερα χρόνια. Μετά από μια σχέση με μια τόσο καλή κοπέλα, ήμουν πολύ απογοητευμένος. Περίμενα ότι θα είμαι μόνος μου για χρόνια. Όπως είχε συμβεί και την προηγούμενη φορά. Είχα χωρίσει το 2018, και την Αγγελική τη γνώρισα το 2022. Προετοιμαζόμουν λοιπόν για κάτι ανάλογο. Αλλά η ζωή είναι πραγματικά πολύ απρόβλεπτη και ο φτερωτός θεός τα πετάει τα βέλη χωρίς να ρωτάει.