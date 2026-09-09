Ο Μάρκος Σεφερλής με αφορμή τα γενέθλιά του θέλησε να μοιραστεί ένα ιδιαίτερο μήνυμα με τους διαδικτυακούς του φίλους, μιλώντας για το γέλιο, τον χρόνο που περνά και τη σχέση που έχει δημιουργήσει με το κοινό του.

Ο δημοφιλής κωμικός δημοσίευσε μια προσωπική ανάρτηση, στην οποία αναφέρθηκε στη φράση από τη νέα του παράσταση «ΓΕΛΑΣ» στο Δελφινάριο: «Δεν σταματάμε να γελάμε επειδή γερνάμε, γερνάμε επειδή σταματάμε να γελάμε».

Ο ίδιος τόνισε πως αυτό προσπαθεί να κάνει όλα αυτά τα χρόνια: να χαρίζει γέλιο στους ανθρώπους που τον παρακολουθούν, αλλά και να παίρνει ο ίδιος χαρά μέσα από την επαφή του μαζί τους. Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι συνεχίζει να διασκεδάζει πάνω στη σκηνή μαζί με το κοινό του είναι ένας από τους λόγους που νιώθει ευγνώμων για την πορεία του.

«Έφτασα να κλείνω τα 58 μου χρόνια και να μπαίνω στα 59, χωρίς να το καταλάβω», έγραψε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας με χιούμορ πως μπορεί ο χρόνος να μην του έχει αφήσει όσες ρυτίδες θα περίμενε, όμως του έχει χαρίσει πολλά όμορφα συναισθήματα και εμπειρίες.

Το «ευχαριστώ» στους ανθρώπους που τον στηρίζουν

Στην ανάρτησή του, ο Μάρκος Σεφερλής αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια, χαρακτηρίζοντάς τους μέρος της «μεγάλης οικογένειας» που έχει δημιουργηθεί μέσα από τη σχέση του με το κοινό.

Ο ηθοποιός ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση που του έχουν δείξει, υπογραμμίζοντας πως η στήριξή τους αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πορείας του.

Κλείνοντας το μήνυμά του, δεσμεύτηκε πως θα συνεχίσει να προσφέρει γέλιο και στιγμές χαράς, όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας πως θα δίνει την ψυχή του για να κάνει τον κόσμο να γελά με την ψυχή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μάρκου Σεφερλή

Όπως λέω και στην παράσταση «ΓΕΛΑΣ» στο Δελφινάριο, «δεν σταματάμε να γελάμε επειδή γερνάμε, γερνάμε επειδή σταματάμε να γελάμε»! Αυτό λοιπόν κάνω κι εγώ όλα αυτά τα χρόνια! Κάνοντας εσάς να γελάτε, γελάω κι εγώ μαζί σας! Γιατί περνάω καλά μαζί σας! Το ίδιο καλά που περνάτε κι εσείς μαζί μου! Έτσι λοιπόν έφτασα να κλείνω τα 58 μου χρόνια και να μπαίνω στα 59, χωρίς να το καταλάβω! Μπορεί τελικά όλα αυτά τα χρόνια να μην μου έχουν αφήσει ακόμα όσες ρυτίδες θα ήταν φυσικό να μου αφήσουν (φράπα το προσωπάκι μου), μου έχουν αφήσει όμως πάρα πολλά και ωραία συναισθήματα! Και υπεύθυνοι είστε εσείς γι’ αυτά! Οι «δικοί μου» άνθρωποι! Οι άνθρωποι της «μικρής» προσωπικής μου οικογένειας, αλλά και της «μεγάλης», της «τεράστιας» οικογένειας που έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια! Σας ευχαριστώ έναν – έναν ξεχωριστά για την αγάπη σας, την πίστη σας και την αφοσίωσή σας στο πρόσωπό μου! Εύχομαι να είστε πάντα καλά και σας υπόσχομαι να εξακολουθήσω να σας κάνω να γελάτε με την ψυχή σας, δίνοντας γι’ αυτό την ψυχή μου!