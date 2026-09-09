Μια απλή στιγμή αγωνίας κατά τη διάρκεια ενός αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου ήταν αρκετή για να κάνει τη Σάρα Σμιθ γνωστή σε χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου. Η φίλαθλος του πανεπιστημίου του Μισισιπή (Ole Miss) έγινε viral όταν η κάμερα του ESPN στράφηκε πάνω της κατά τη διάρκεια της δραματικής νίκης της ομάδας της με 41-38 απέναντι στο Louisville, στο Music City Kickoff.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, όταν οι Ole Miss προηγούνταν με 24-22, η κάμερα κατέγραψε τη Σάρα Σμιθ στις εξέδρες να κρατά το κινητό της, να έχει σηκωμένα τα χέρια στο κεφάλι και να δείχνει ιδιαίτερα αγχωμένη καθώς το Louisville σημείωσε touchdown. Η αντίδρασή της έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού στα social media.

The cameraman at the Ole Miss – Louisville game understood the assignment.



Bro zoomed in. I’M CRYING 😂 pic.twitter.com/olDpTI4mYr — Hater Report (@HaterReport) September 7, 2026

Μετά τον αγώνα, ο λογαριασμός στο X «Campus Cuties», που δημοσιεύει περιεχόμενο με φοιτητές και φοιτήτριες, αποκάλυψε την ταυτότητά της, δημοσιεύοντας επίσης μια φωτογραφία της με μπλε μπικίνι σε παραλία.

Sara Smith | Ole Miss 💙 pic.twitter.com/XahcQGG276 — Campus Cuties (@Campus_Cuties) September 7, 2026

Η Σάρα Σμιθ, η οποία σύμφωνα με το βιογραφικό της είναι απόφοιτη του πανεπιστημίου Ole Miss, έχει ιδιωτικό λογαριασμό στο Instagram και μέχρι στιγμής δεν είχε κάνει δημόσιες δηλώσεις για την ξαφνική δημοσιότητα.

Η περίπτωση της Σάρα Σμιθ δεν είναι η πρώτη φορά που ένας φίλαθλος γίνεται viral κατά τη διάρκεια αγώνα χωρίς να το γνωρίζει. Κάθε σεζόν κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου, ορισμένες αντιδράσεις από τις εξέδρες καταλήγουν να γίνονται θέμα συζήτησης σε ολόκληρο το διαδίκτυο.

Τα μηνύματα θαυμασμού και οι χιουμοριστικές αντιδράσεις

Μία ημέρα μετά τη viral στιγμή της, η Σάρα Σμιθ αποφάσισε να μοιραστεί στο TikTok μερικά από τα πιο παράξενα και διασκεδαστικά προσωπικά μηνύματα που έλαβε μέσα σε μόλις 24 ώρες. «Ας δούμε τα αγαπημένα μου μηνύματα των τελευταίων 24 ωρών», είπε ξεκινώντας το βίντεό της.

Ένα από τα πρώτα μηνύματα που παρουσίασε έγραφε: «Με πιστεύεις στον Θεό. 1,85 ύψος. 118 κιλά. Ιδιοκτήτης επιχείρησης. 500.000 δολάρια ετήσιο εισόδημα». Η ίδια απάντησε με χιούμορ: «Ευχαριστώ για τα προσόντα».

Ένας άλλος χρήστης τής έστειλε μήνυμα ρωτώντας: «Πηγαίνω στο Whole Foods, θέλεις να σου πάρω κάτι;». Η Σάρα Σμιθ σχολίασε ότι δεν είχε δεχθεί ποτέ ξανά κάτι τέτοιο, αλλά παραδέχθηκε πως της αρέσει το συγκεκριμένο κατάστημα.

Άλλα μηνύματα ήταν ακόμη πιο τολμηρά, με έναν χρήστη να γράφει «Χρεοκόπησέ με», ενώ κάποιος άλλος έστειλε μόνο τη φράση «Ας κάνουμε…» συνοδευόμενη από ένα emoji μωρού. Ένας ακόμη χρήστης τη ρώτησε ποια μάρκα τσάντας θα ήθελε να της αγοράσει από το Παρίσι, με τη Σάρα Σμιθ να απαντά «Louis Vuitton». Κάποιος της πρότεινε επίσης ότι μπορεί να τη «σώσει», γράφοντας «μην είσαι τόσο λυπημένη, όμορφη». Εκείνη απάντησε αστειευόμενη: «Δεν νομίζω ότι μπορείς να με σώσεις από το πώς θα εξελιχθεί αυτή η σεζόν του αμερικανικού ποδοσφαίρου».