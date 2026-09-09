Νέες αποκαλύψεις για τον Έλον Μασκ έρχονται στο φως μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ του βραβευμένου σκηνοθέτη Άλεξ Γκίμπνεϊ, το οποίο παρουσιάζει τη ζωή, την άνοδο και την τεράστια επιρροή του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία.

Στο ντοκιμαντέρ, η Άσλεϊ Σεντ Κλερ, πρώην υποστηρίκτρια του κινήματος MAGA και μητέρα ενός από τα 14 επιβεβαιωμένα παιδιά του Έλον Μασκ, υποστηρίζει ότι εκείνος της είχε στείλει μήνυμα λέγοντάς της πως ήθελε να αποκτήσει παιδί μαζί της επειδή χρειαζόταν «μια λεγεώνα παιδιών πριν από τον εμφύλιο πόλεμο».

Η Άσλεϊ Σεντ Κλερ και ο Έλον Μασκ απέκτησαν έναν γιο το 2024, όμως στη συνέχεια η σχέση τους έληξε. Η ίδια υποστηρίζει ότι η ομάδα του Έλον Μασκ τής πρότεινε εφάπαξ ποσό 40 εκατομμυρίων δολαρίων και μηνιαία οικονομική ενίσχυση 100.000 δολαρίων, με αντάλλαγμα να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας. Όπως αναφέρει, η πρόταση αποσύρθηκε όταν αρνήθηκε να υπογράψει.

Ashley St. Clair, who has a child with Elon Musk, says she rejected a $40 million NDA from him and was therefore able to be interviewed for #Musk.



“I want to set the example for my kids that you should never take being materially comfortable over speaking the truth.” pic.twitter.com/rEgcwMlwKA — Variety (@Variety) September 8, 2026

Σε ερώτηση σχετικά με το αν ο Έλον Μασκ απλώς φοβάται έναν πιθανό εμφύλιο ή αν προσπαθεί να ενισχύσει μια τέτοια σύγκρουση, η Άσλεϊ Σεντ Κλερ δήλωσε ότι η δραστηριότητά του στην πλατφόρμα X δεν μπορεί να αγνοηθεί. Όπως υποστήριξε, οι αναρτήσεις και οι παρεμβάσεις του δημιουργούν πραγματικές κοινωνικές επιπτώσεις και ενισχύουν έναν «σκόπιμο διχασμό» που θα μπορούσε να γίνει καταστροφικός αν δεν υπάρξει κάποια μορφή ελέγχου.

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι πλέον μετανιώνει για τη δική της προηγούμενη πολιτική δράση και υποστήριξη προς το κίνημα MAGA.

Η επιρροή του X, η πολιτική του δράση και το πορτρέτο ενός αμφιλεγόμενου επιχειρηματία

Όπως αναφέρει ο Guardian, από τότε που ο Έλον Μασκ εξαγόρασε την πλατφόρμα που ήταν γνωστή ως Twitter το 2022, έχει χρησιμοποιήσει το X για να εκφράζει ανοιχτά τις πολιτικές του απόψεις και να παρεμβαίνει σε δημόσιες συζητήσεις. Πρόσφατα μάλιστα εξέφρασε την υποστήριξή του προς το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα AfD, χαιρετίζοντας την εκλογική του επίδοση σε περιφερειακές εκλογές.

Ο σκηνοθέτης Άλεξ Γκίμπνεϊ, γνωστός για τα ντοκιμαντέρ του γύρω από ισχυρές προσωπικότητες και μεγάλα πολιτικά ή οικονομικά ζητήματα, δήλωσε ότι η εμμονή του Έλον Μασκ με την πιθανότητα κοινωνικής κατάρρευσης ίσως συνδέεται με τα δύσκολα παιδικά του χρόνια στη Νότια Αφρική. «Είχε μια πολύ δύσκολη και τραυματική παιδική ηλικία», ανέφερε ο Άλεξ Γκίμπνεϊ, προσθέτοντας ότι ίσως ο Έλον Μασκ αναπαράγει σήμερα αυτά τα προσωπικά τραύματα σε ευρύτερη κοινωνική κλίμακα.

Το τετράωρο ντοκιμαντέρ, το οποίο γυρίστηκε σε διάστημα τριών ετών, παρουσιάζει την πορεία του Έλον Μασκ από έναν νεαρό επιχειρηματία της τεχνολογίας σε έναν από τους ισχυρότερους ανθρώπους στον κόσμο, με εταιρείες όπως η Tesla και η SpaceX, αλλά και με έντονη πολιτική παρουσία.

Ο Άλεξ Γκίμπνεϊ υποστηρίζει ότι η ιστορία του Έλον Μασκ δεν είναι απλώς μια ιστορία τεχνολογικής επιτυχίας, αλλά μια παλαιότερη ιστορία εξουσίας και επιρροής μέσα από τη δημιουργία μιας ισχυρής εικόνας. Όπως ανέφερε, η περιουσία και η δύναμή του συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την αξία των εταιρειών του και τον τρόπο με τον οποίο αυτή διαμορφώθηκε στις αγορές.

Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πορτρέτο του Έλον Μασκ, ενός ανθρώπου που βρίσκεται ταυτόχρονα στην κορυφή της καινοτομίας, αλλά και στο κέντρο έντονων αντιδράσεων για τον ρόλο του στην πολιτική και κοινωνική ζωή.