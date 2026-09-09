Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο μιας δημόσιας αντιπαράθεσης, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επιστροφή του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ στη Βρετανία. Αφορμή στάθηκε μια επιστολή του μονάρχη, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ παραμένουν ιδιώτες πολίτες και δεν αποτελούν ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με βασιλικούς σχολιαστές, η εξέλιξη αυτή μετέτρεψε μια εσωτερική οικογενειακή διαφωνία σε δημόσιο ζήτημα. Όπως σημειώνει η Page Six, ο σχολιαστής Τομ Σάικς ανέφερε ότι αντί η ημέρα να είναι αφιερωμένη στη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της, η προσοχή στράφηκε ξανά στη σύγκρουση ανάμεσα στον βασιλιά, τον γιο του και τα επιτελεία τους.

Η πλευρά του Χάρι και της Μέγκαν φέρεται να δήλωσε ότι η έκπληξή τους δεν αφορούσε το περιεχόμενο της επιστολής, αλλά τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο εστάλη. Σύμφωνα με πηγή κοντά στο ζευγάρι, οι δυο τους αποδέχονται ότι δεν είναι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όμως θεωρούν ότι δεν υπήρχε λόγος να επαναδιατυπωθεί δημόσια μια ήδη γνωστή θέση.

Η επιστολή του Καρόλου, την οποία φέρεται να απέστειλε για να «αποφευχθεί οποιαδήποτε αμφιβολία ή σύγχυση», ξεκαθαρίζει ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν μπορούν να διατηρούν μια ενδιάμεση κατάσταση, δηλαδή να βρίσκονται «και μέσα και έξω» από τη βασιλική οικογένεια. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι φιλανθρωπικές και εμπορικές δραστηριότητές τους αποτελούν προσωπικές επιλογές και δεν συνδέονται με επίσημα βασιλικά καθήκοντα.

Η επιστροφή στη Βρετανία και οι ανοιχτές πληγές

Η επιστολή ήρθε λίγο μετά την επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν στη Βρετανία για παρατεταμένη παραμονή, μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020 και τη μετακόμισή τους στην Καλιφόρνια.

Το ζευγάρι εγκατέλειψε αθόρυβα το σπίτι του στο Μοντεσίτο και επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη Αυγούστου μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Πηγές είχαν αναφέρει ότι ένας από τους λόγους της επιστροφής τους ήταν η επιθυμία να βρίσκονται πιο κοντά στον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο το 2024.

Παρά την επιστροφή τους στη χώρα, οι σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια παραμένουν δύσκολες. Ο Χάρι και ο μεγαλύτερος αδελφός του, πρίγκιπας Ουίλιαμ, εξακολουθούν να βρίσκονται σε απόσταση, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η μετακόμιση του ζευγαριού θα οδηγήσει άμεσα σε συμφιλίωση.

Το παλάτι ξεκαθάρισε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν θα χρησιμοποιούν τους τίτλους «Αυτού και Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας» και δεν θα αναλαμβάνουν επίσημες υποχρεώσεις εκ μέρους του μονάρχη. Η απόφαση αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι, παρά τη φυσική τους επιστροφή στη Βρετανία, η θέση τους μέσα στη μοναρχία παραμένει ξεκάθαρα διαφορετική από εκείνη των ενεργών μελών της βασιλικής οικογένειας.