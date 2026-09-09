Η Σελήνη στην Παρθένο μετατοπίζει για τα ζώδια σήμερα το ενδιαφέρον στις πρακτικές υποχρεώσεις και τις εκκρεμότητες της καθημερινότητας, ενώ οι όψεις της με την Αφροδίτη, τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Μοίρας διαμορφώνουν μεταβαλλόμενες συνθήκες για όλα τα ζώδια.

Ο σπάνιος σχηματισμός γιοντ και οι ανατροπές του Ουρανού

Το βραδινό σκηνικό περιλαμβάνει έναν σπάνιο σχηματισμό γιοντ, ο οποίος απαιτεί προσαρμοστικότητα, την ώρα που το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό ενδέχεται να προκαλέσει απρόβλεπτες αντιδράσεις ή ξαφνικές διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα.

Κριός

Η αρχική δυναμική στον Λέοντα ευνοεί τις επαφές. Με το πέρασμα στην Παρθένο και τη συνάντηση με τον Χείρωνα, οι πρακτικές υποχρεώσεις απαιτούν άμεση διευθέτηση για την αποφυγή πιέσεων. Το βραδινό γιοντ επηρεάζει την εικόνα που προβάλλετε, ενώ το μεταγενέστερο τετράγωνο με τον Ουρανό φέρνει πιθανές ενστάσεις από τρίτους.

Ταύρος

Η ανάγκη διαφοροποίησης από παλιές οικογενειακές συνήθειες γίνεται εντονότερη. Η φροντίδα του εαυτού λειτουργεί εξισορροπητικά. Η βραδινή όψη επιβάλλει πειθαρχία στους δημιουργικούς στόχους, ενώ το τετράγωνο με τον Ουρανό εφιστά την προσοχή στη διαχείριση των οικονομικών και των υλικών αγαθών.

Δίδυμοι

Οι ευκαιρίες για νέες εμπειρίες είναι υπαρκτές. Πριν από σημαντικές αποφάσεις, η απόγευμα όψη με τον Χείρωνα απαιτεί ενίσχυση της εσωτερικής βεβαιότητας. Το βράδυ, ο γιοντ φέρνει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία, όμως η εμπλοκή του Ουρανού συνιστά διατήρηση της ψυχραιμίας.

Καρκίνος

Η ημέρα προσφέρεται για οργάνωση και επαναπροσδιορισμό στόχων. Μια υποστηρικτική κίνηση το απόγευμα μπορεί να αποδώσει έναν πολύτιμο σύμμαχο κατά τη βραδινή όψη Σελήνης, Πλούτωνα και Ποσειδώνα. Το τετράγωνο με τον Ουρανό αργότερα ενδέχεται να προκαλέσει πνευματική υπερένταση.

Λέων

Οι αλληλεπιδράσεις με πρόσωπα του περιβάλλοντος προσφέρουν νέες οπτικές. Η μετακίνηση στην Παρθένο φέρνει χρήσιμα μαθήματα μέσα από την παρατήρηση. Ο βραδινός σχηματισμός ενισχύει τη συναισθηματική διάθεση, ενώ οι μεταγενέστερες ενέργειες του Ουρανού επιβάλλουν αποστασιοποίηση από την τεχνολογία.

Παρθένος

Οι καταβεβλημένες προσπάθειες αρχίζουν να αποδίδουν, αν και απαιτείται διαλογή των στόχων που δεν αποδίδουν. Η συνάντηση της Σελήνης στο ζώδιό σας με τον Χείρωνα προσφέρει επιβεβαίωση. Ο βραδινός γιοντ ευνοεί τις συλλογικές πρωτοβουλίες, ενώ ο Ουρανός προειδοποιεί για αστάθεια σε αβέβαια σχεδιάσματα.

Ζυγός

Δημιουργούνται προϋποθέσεις για ουσιαστικότερες επαφές. Οι συζητήσεις αποκτούν βάθος με την όψη Σελήνης – Χείρωνα. Η συμμετοχή του Πλούτωνα και του Κρόνου στον βραδινό σχηματισμό φέρνει συναισθηματικές ευκαιρίες, ενώ η μεταγενέστερη όψη με τον Ουρανό ενδέχεται να καταστήσει μια ρισκαδόρικη επιλογή αποδοτική.

Σκορπιός

Υποστήριξη από πρόσωπα που κινούνταν στο παρασκήνιο διευκολύνει τρέχουσες καταστάσεις. Η παρουσία δίπλα σε άτομα που έχουν ανάγκη καθίσταται απαραίτητη το απόγευμα. Το βράδυ ευνοείται η διαμόρφωση υγιών σχεσιακών ορίων, ενώ το τετράγωνο με τον Ουρανό απαιτεί αποχή από εντάσεις και παρασκήνιο.

Τοξότης

Η θετική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον βελτιώνει το κλίμα. Το απόγευμα, η προσοχή στρέφεται στην επαγγελματική απόδοση και τη φυσική κατάσταση. Ο γιοντ το βράδυ βοηθά την παρουσίαση ιδεών στην εργασία, ενώ οι όψεις του Ουρανού φέρνουν τριβές με άτομα που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν.

Αιγόκερως

Απαιτείται ανάληψη πρωτοβουλιών και αυτοπεποίθηση. Η ανταπόκριση των άλλων το απόγευμα ενισχύει τις αποφάσεις. Η στήριξη από οικεία πρόσωπα είναι σημαντική κατά τον βραδινό σχηματισμό, ενώ η μεταγενέστερη δράση του Ουρανού επιβάλλει αλλαγές στη ρουτίνα για την κάλυψη των επαγγελματικών απαιτήσεων.

Υδροχόος

Η ανάληψη ελέγχου κρίνεται απαραίτητη έναντι της παθητικής στάσης. Η αποδέσμευση από συναισθηματικά βάρη διευκολύνεται το απόγευμα. Ο βραδινός γιοντ ευνοεί την ανοιχτή επικοινωνία, ενώ το τετράγωνο με τον Ουρανό απαιτεί υποχωρητικότητα και παραχώρηση χώρου στους άλλους.

Ιχθύες

Η αξιολόγηση των παρελθουσών επιλογών στις σχέσεις αποτρέπει την επανάληψη σφαλμάτων. Οι ανοιχτές συζητήσεις το απόγευμα ξεκαθαρίζουν το τοπίο. Ο γιοντ το βράδυ ενισχύει την προσπάθεια απαλλαγής από δυσλειτουργικά μοτίβα, ενώ η μεταγενέστερη εμπλοκή του Ουρανού συνιστά προσοχή στις νέες επαφές.