Η Σάρον Στόουν μίλησε για μια από τις πιο παράξενες και προσωπικές εμπειρίες της ζωής της, αποκαλύπτοντας ότι, μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2001, είδε πέντε φωτεινές σφαίρες οι οποίες, σύμφωνα με την ίδια, επικοινωνούσαν μαζί της σε μια «ψηφιακή γλώσσα».

Η αποκάλυψη έγινε στη συνέντευξη της ηθοποιού στο podcast Mayim Bialik’s Breakdown, όπου μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία κοντά στον θάνατο που έζησε, τις αλλαγές που ακολούθησαν στη ζωή της και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται πλέον τη συνείδηση, τον θάνατο και την ανθρώπινη ύπαρξη.

Η στιγμή που είδε τις πέντε σφαίρες

Η Σάρον Στόουν εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εμπειρία συνέβη όταν είχε επιστρέψει στο σπίτι της από το νοσοκομείο.

Εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με τον ύπνο. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί τη νύχτα και κοιμόταν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάποια στιγμή, ξαπλωμένη στον καναπέ, βρέθηκε σε μια κατάσταση που η ίδια περιγράφει ως κάτι ανάμεσα στον ύπνο και την εγρήγορση.

Τότε, όπως είπε, εμφανίστηκαν μπροστά της οι πέντε φωτεινές σφαίρες: «Όταν ήμουν ξαπλωμένη στον καναπέ, κοιμισμένη και ξύπνια, αυτές οι σφαίρες εμφανίστηκαν μπροστά μου. Αυτές οι πέντε σφαίρες εμφανίστηκαν και κάπως μου μιλούσαν, αλλά σε μια ψηφιακή γλώσσα», περιέγραψε.

Η ηθοποιός δεν εξήγησε τι ακριβώς εννοεί με τον όρο «ψηφιακή γλώσσα», ούτε επιχείρησε να δώσει μια επιστημονική ερμηνεία σε αυτό που βίωσε. Αντίθετα, παραδέχθηκε ότι για χρόνια δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει γι’ αυτό.

«Δεν ήξερα αν έπρεπε να μείνω ή να πεθάνω»

Η εμπειρία, σύμφωνα με τη Στόουν, συνδέθηκε άμεσα με τον φόβο που είχε εκείνη την περίοδο για το αν θα επιβιώσει.«Συνέχιζα να τους λέω: “Δεν ξέρω αν πρέπει να μείνω εδώ ή αν πρέπει να πεθάνω”», ανέφερε στη συνέντευξη.

Όπως είπε, οι σφαίρες τής έδωσαν την απάντηση ότι έπρεπε να παραμείνει στη ζωή. Η ίδια τότε σκέφτηκε τον γιο της Ρόαν, ο οποίος ήταν περίπου ενός έτους. «Μπορώ να μείνω μόνο αν δύο από εσάς μείνουν με τον γιο μου. Γιατί δεν θέλω να είναι μόνος και νομίζω ότι θα μου τον πάρουν», είπε ότι τους απάντησε.

Η αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, λίγα χρόνια αργότερα, μετά το διαζύγιό της από τον Phil Bronstein, ο Ρόαν πέρασε υπό την επιμέλεια του πατέρα του. Η Στόουν έχει μιλήσει και στο παρελθόν για το πόσο δύσκολη ήταν εκείνη η περίοδος της ζωής της.

Μια εμπειρία που κράτησε για τον εαυτό της

Παρά το γεγονός ότι η Στόουν θεωρεί την εμπειρία σημαντική, αποκάλυψε ότι δεν την είχε μοιραστεί δημόσια μέχρι σήμερα. Ο λόγος ήταν ακριβώς η δυσκολία να εξηγήσει τι είχε συμβεί.

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για την εμπειρία που είχε κατά τη διάρκεια του εγκεφαλικού και του κώματος, περιγράφοντας ότι ένιωθε πως κινούνταν πολύ γρήγορα μέσα από ένα έντονο λευκό φως. Στην κορυφή του, όπως είπε, είδε φίλους της που είχαν πεθάνει. Η ίδια χαρακτήρισε την εμπειρία «όμορφη».

Η περιγραφή αυτή εντάσσεται σε αυτό που η ίδια αντιλαμβάνεται ως εμπειρία κοντά στον θάνατο, χωρίς ωστόσο να αποτελεί από μόνη της επιστημονική απόδειξη για το τι συμβαίνει μετά τον θάνατο.

Η Στόουν μιλά πλέον ανοιχτά για τη συνείδηση

Η συζήτηση με τη Mayim Bialik δεν περιορίστηκε στην εμπειρία με τις πέντε σφαίρες. Η Στόουν μίλησε ευρύτερα για την πνευματική πορεία που ακολούθησε μετά την περιπέτεια της υγείας της και για τον τρόπο με τον οποίο άλλαξε η αντίληψή της γύρω από τη συνείδηση, την ψυχή, τον θάνατο και την ανθρώπινη ύπαρξη.

Η ίδια μίλησε ακόμη για την πεποίθησή της ότι η ικανότητα αναγνώρισης μοτίβων μπορεί να συνδέεται με μια μορφή διαίσθησης, για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την προσευχή και για την επίδραση που είχε το εγκεφαλικό στη λειτουργία του εγκεφάλου της.

Από το «Basic Instinct» σε μια εντελώς διαφορετική ζωή

Η συζήτηση έφερε τη Στόουν και σε μια άλλη περίοδο της ζωής της, όταν η επιτυχία του «Basic Instinct» την έκανε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Χόλιγουντ. Η ίδια μίλησε με ειλικρίνεια για το γεγονός ότι τότε ήταν πολύ νέα και άπειρη και ότι η ξαφνική παγκόσμια αναγνωρισιμότητα την έφερε αντιμέτωπη με ανθρώπους και καταστάσεις που δεν ήταν πάντα εύκολο να διαχειριστεί.

Η περιπέτεια της υγείας της το 2001 αποτέλεσε, όπως έχει περιγράψει, ένα σημείο καμπής. Η νέα της συνέντευξη δείχνει ότι, περισσότερες από δύο δεκαετίες αργότερα, εκείνη η περίοδος εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ζωής της.