Τη συζήτηση για την ταυτότητα του επόμενου Τζέιμς Μποντ ενίσχυσε με τη στάση του ο Στίβεν Νάιτ, ο οποίος γράφει το σενάριο της νέας ταινίας και απέφυγε να ξεκαθαρίσει αν γνωρίζει ποιος θα φορέσει το κοστούμι του 007.

Μιλώντας στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4, ο δημιουργός του «Peaky Blinders» δέχθηκε επανειλημμένες ερωτήσεις για το κάστινγκ, χωρίς να αποκαλύψει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επιλογή.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για το θέμα, όσο κι αν θα το ήθελα πολύ», απάντησε αρχικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η παρουσιάστρια Άννα Φόστερ επέμεινε, ρωτώντας αν γνωρίζει τον πρωταγωνιστή την ώρα που γράφει και κατά πόσο αυτό επηρεάζει τη δουλειά του.

«Πράγματι, κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη αν ξέρεις για ποιον γράφεις, αλλά επίσης οφείλεις να εστιάσεις στον χαρακτήρα και όχι στον ηθοποιό», ανέφερε ο Νάιτ.

Όταν εκείνη επανήλθε, ζητώντας να μάθει αν ενημερώθηκε πριν ξεκινήσει το σενάριο ή στην πορεία, ο σεναριογράφος γέλασε και απάντησε: «Σας παραπέμπω στην προηγούμενη απάντησή μου».

Η συζήτηση ακολούθησε την εμφάνιση του Γκάρι Όλντμαν στην καναδική εκπομπή «The Morning Show», όπου ο ηθοποιός υποστήριξε ότι η απόφαση για τον νέο Μποντ έχει ήδη ληφθεί. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στον συμπρωταγωνιστή του στη σειρά «Slow Horses», Τζακ Λόουντεν, το όνομα του οποίου έχει ακουστεί για τον ρόλο.

«Έχει ακουστεί ότι βρίσκεται στη shortlist. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα, έτσι δεν είναι; Γιατί τον έχουν επιλέξει. Έχουν κάνει την επιλογή τους, αλλά δεν την έχουν ανακοινώσει ακόμη», δήλωσε ο Όλντμαν.

Ωστόσο, ο Όλντμαν δεν είπε ότι ο Λόουντεν είναι εκείνος που εξασφάλισε τον ρόλο, ενώ ούτε ο Νάιτ επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Πιο ανοιχτός ήταν ο σεναριογράφος όταν μίλησε για την προσέγγισή του στον κόσμο του Μποντ, στη νέα ταινία της Amazon MGM που θα σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ. Χαριτολογώντας, ανέφερε ότι αισθάνεται πως «επιτελεί το καθήκον του προς τον βασιλιά και την πατρίδα».

«Το θέμα με τον Μποντ είναι ότι αποτελεί ένα αυτόνομο σύμπαν και μια ξεχωριστή σειρά ταινιών. Οπότε υπάρχουν ορισμένοι κανόνες», εξήγησε, τονίζοντας ότι θέλει να προχωρήσει την ιστορία διατηρώντας την ιδιαίτερη ταυτότητά της.

«Μου αρέσει πολύ που έχει βρετανική ταυτότητα. Μου αρέσει που δεν είναι της DC ή της Marvel… Γι’ αυτό νιώθω μια ευθύνη προς το κείμενο», συμπλήρωσε.