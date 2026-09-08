Μια μεγάλη πρόσκαιρη σκηνή για χρήση λίγων ωρών έχει στηθεί τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης με αφορμή την επικείμενη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου το ερχόμενο Σάββατο για τα 30 χρόνια στο τραγούδι, και η δημόσια συζήτηση για τη συγκεκριμένη κατασκευή έφθασε μέχρι το ερώτημα εάν προσβάλλεται η ιστορική μνήμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κι αυτό γιατί η μεταλλική κατασκευή βρίσκεται γύρω από το γνωστό άγαλμα του Μακεδόνα στρατηλάτη, προκαλώντας αντιδράσεις, σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επίσημες ανακοινώσεις, με αποτέλεσμα μια συναυλία να αντιμετωπίζεται περίπου ως μείζον ζήτημα πολιτιστικής τάξης.

Ας διατηρήσουμε, όμως, μια στοιχειώδη αίσθηση του μέτρου. Στις 21:00 το βράδυ του επόμενου Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος θα γιορτάσει στη συμπρωτεύουσα τρεις δεκαετίες στο τραγούδι με το σύνθημα «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30».

Η συναυλία θα είναι ανοικτή και δωρεάν για το κοινό, κάτι που σημαίνει ότι για περίπου τρεις ώρες χιλιάδες άνθρωποι θα συγκεντρωθούν στο παραλιακό μέτωπο του κέντρου της Θεσσαλονίκης, ακριβώς απέναντι από τις εγκαταστάσεις της Helexpo που φιλοξενούν αυτές τις μέρες την 90ή ΔΕΘ, για να ακούσουν έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και εμπορικά επιτυχημένους Έλληνες τραγουδιστές.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης και την αποξήλωση των εγκαταστάσεων, η Νέα Παραλία θα επανέλθει προφανώς στην κανονική της εικόνα. Το ύψους 6 μέτρων και βάρους 4 τόνων μπρούτζινο άγαλμα θα βρίσκεται ακριβώς στην ίδια θέση όπου στέκει αγέρωχο από το 1974.

Η αρχική εικόνα της κατασκευής μπορεί να ξένισε αρχικά κάποιους. Η αισθητική κριτική είναι απολύτως θεμιτή. Από αυτό το σημείο, όμως, μέχρι τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις και καταγγελίες περί «βεβήλωσης» και «προσβολής της Ιστορίας» υπάρχει μεγάλη απόσταση.

Χρειάζεται, καταρχάς, να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Το έφιππο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι ένα σημαντικό σύγχρονο έργο τέχνης και ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης.

Φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Ευάγγελο Μουστάκα και τοποθετήθηκε στην παραλία τον Ιούλιο του 1973 προκειμένου να εγκαινιαστεί επίσημα το επόμενο έτος. Η συμβολική του αξία είναι δεδομένη, ωστόσο δεν πρόκειται για αρχαίο μνημείο, ούτε για αρχαιολογικό κατάλοιπο που απειλείται από την παρουσία μιας προσωρινής εξέδρας.

Το υπουργείο Πολιτισμού υπήρξε σαφές: ο χώρος όπου πρόκειται να διεξαχθεί η συναυλία βρίσκεται εκτός αρχαιολογικού χώρου και ιστορικού τόπου και δεν γειτνιάζει με κηρυγμένο μνημείο. Αρμόδιες για την αδειοδότηση και τη χρήση του χώρου είναι οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες ενέκριναν το χωροταξικό σχέδιο που κατέθεσε η εταιρεία παραγωγής.

Η ίδια η παραγωγή διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του αγάλματος και ότι, με ειδικό φωτισμό και οπτικά συστήματα, το έργο θα ενταχθεί στο συνολικό θέαμα και θα αναδειχθεί κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Εφόσον τηρηθούν οι τεχνικοί και ασφαλιστικοί όροι και δεν υπάρξει επέμβαση ή φθορά στο άγαλμα, δύσκολα μπορεί να στοιχειοθετηθεί οποιαδήποτε μορφή ασέβειας λοιπόν.

Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι πλατείες, τα παραλιακά μέτωπα και τα σημεία αναφοράς μιας πόλης δεν αποτελούν ακίνητα σκηνικά που πρέπει να απομονώνονται από την καθημερινή ζωή. Φιλοξενούν συγκεντρώσεις, εορτασμούς, πολιτιστικές διοργανώσεις και συναυλίες. Η προσωρινή χρήση τους, όταν γίνεται με κανόνες και με εγγυήσεις προστασίας, δεν αφαιρεί τίποτα από την ιστορική ή συμβολική τους σημασία.

Άλλωστε στην παραλία της Θεσσαλονίκης έχουν πραγματοποιηθεί και κατά το παρελθόν μεγάλες εκδηλώσεις. Το 2023, για παράδειγμα, είχε εμφανιστεί στο ίδιο ευρύτερο παραλιακό μέτωπο ο Κωνσταντίνος Αργυρός με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η επιλογή μπορεί να κριθεί αισθητικά, αλλά η μετατροπή της σε θέμα ιστορικής προσβολής μοιάζει δυσανάλογη προς το ίδιο το γεγονός.

Άλλωστε, η συναυλία αναμένεται να προσελκύσει θεατές και από άλλες περιοχές της χώρας, με τουριστικά γραφεία να έχουν ήδη οργανώσει μετακινήσεις προς τη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επισκέπτες θα κινηθούν στην πόλη, θα χρησιμοποιήσουν τα καταστήματα εστίασης, θα διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχεία και θα δώσουν ζωή στο παραλιακό μέτωπο. Οι εικόνες της βραδιάς θα κυκλοφορήσουν στην τηλεόραση, στις ψηφιακές πλατφόρμες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταφέροντας μαζί με τη συναυλία την εικόνα της Νέας Παραλίας και του ίδιου του αγάλματος πολύ πέρα από τα όρια της Θεσσαλονίκης.

Ο Αντώνης Ρέμος δεν εμφανίζεται τυχαία στην πόλη. Εκεί έκανε τα πρώτα σημαντικά βήματα της καλλιτεχνικής του διαδρομής, προτού εξελιχθεί σε έναν από τους δημοφιλέστερους ερμηνευτές της γενιάς του, με δεκάδες μεγάλες επιτυχίες και ένα κοινό που εκτείνεται σε διαφορετικές ηλικίες.

Η επετειακή συναυλία των 30 χρόνων του έχει επομένως ισχυρή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς για την πόλη. Ο δε σεβασμός προς την Ιστορία κρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα πραγματικά μνημεία, διδάσκουμε το παρελθόν, συντηρούμε την πολιτιστική κληρονομιά και αντιμετωπίζουμε τον δημόσιο χώρο. Δεν μετριέται από το εάν για ένα βράδυ ένα σύγχρονο άγαλμα θα φωτιστεί ως μέρος της σκηνογραφίας μιας συναυλίας. Η υστεροφημία του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν απειλείται από τα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου ούτε από μια προσωρινή μεταλλική κατασκευή που, λίγες ημέρες αργότερα, δεν θα βρίσκεται πια εκεί.