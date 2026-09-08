Μετά την πρώτη της τηλεοπτική παρουσία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 στο πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου, η Σία Κοσιώνη βρέθηκε σήμερα το πρωί στο «Καλημέρα Ελλάδα», με παρουσιαστές τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο.

Η Σία Κοσιώνη εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ένταξή της στην «οικογένεια» του ΑΝΤ1. Πιο συγκεκριμένα είπε: «Όπως ξέρουν όσοι με γνωρίζουν καλά, Επειδή το 2026 ήταν και συνεχίζει να είναι, μια πολύ μεγάλη δοκιμασία με αλλαγές και ανατροπές, εγώ όταν αγαπώ δίνομαι. Σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Θέλω να πω ότι τελικά οι αλλαγές είναι ευλογία. Υπάρχουν αλλαγές που σου χρειάζονται και όταν έρχονται δεν το συνειδητοποιείς. Υπάρχουν ανατροπές, οι οποίες σου χτυπούν καμπανάκια, ενώ αν δεν είχαν συμβεί μπορεί να μην είχες πάρει χαμπάρι τι σου συμβαίνει. Θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να τα αποδεχόμαστε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Να μην τις φοβόμαστε».

«Είναι πραγματικά τιμή μου να είμαι δίπλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Είναι ένας συνάδελφος με μεγάλη εμπειρία, κύρος και σοβαρότητα. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια πολύ όμορφη συνεργασία. Θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας και θα φτιάξουμε ένα σπουδαίο δημοσιογραφικό προϊόν», συμπλήρωσε η Σία Κοσιώνη.