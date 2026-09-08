Η πολιτεία του Τενεσί στις ΗΠΑ εξακολουθεί να θρηνεί την απώλεια της σταρ της κάντρι μουσικής, Ντόλι Πάρτον.

Η τραγουδίστρια, ηθοποιός, συγγραφέας και επιχειρηματίας με σημαντική φιλανθρωπική δράση πέθανε σε ηλικία 80 ετών στις 25 Αυγούστου και το περασμένο Σαββατοκύριακο, η κορυφαία ομάδα κολεγιακού ποδοσφαίρου της πολιτείας βρήκε τον δικό της τρόπο να αποτίσει φόρο τιμής, σύμφωνα με το Fox News.

Οι παίκτες της ομάδας Tennessee Volunteers βγήκαν στο γήπεδο για τον πρώτο αγώνα της σεζόν εναντίον του Πανεπιστημίου Φέρμαν φορώντας ένα ειδικό αυτοκόλλητο με πεταλούδα στο πίσω μέρος στα κράνη τους, φόρος τιμής, που όπως δήλωσε η διοίκηση, θα παραμείνει για όλη τη σεζόν.

For the Queen of East Tennessee 🦋#GBO 🍊 pic.twitter.com/wn8ntUoi9e — Tennessee Football (@Vol_Football) September 3, 2026

Το αυτοκόλλητο απεικονίζει μια πεταλούδα, σύμβολο που η Ντόλι Πάρτον χρησιμοποιούσε εδώ και καιρό με το μικρό της όνομα γραμμένο με τον δικό της γραφικό χαρακτήρα στο κέντρο, σε πορτοκαλί και λευκό χρώμα του Τενεσί.

«Θα ήταν παράλειψή μου αν δεν μιλούσα και για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον – όλα όσα σήμαινε για όλο τον κόσμο, αυτή τη χώρα η βασίλισσα του Ανατολικού Τενεσί και μια κυρία που ήταν εξαιρετικά περήφανη για τις ρίζες της», δήλωσε ο προπονητής Τζος Χόιπελ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Σημαίνει πολλά για τους ανθρώπους σε όλη αυτή τη χώρα, αλλά σίγουρα και εδώ στην πολιτεία του Τενεσί».

Neyland played “I Will Always Love You” with 102,000 fans singing along 🥲 pic.twitter.com/w1A3zEjB15 — OutKick (@Outkick) September 5, 2026

Η Πάρτον μεγάλωσε στο Σεβιέρβιλ του Τενεσί, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων ανατολικά της πανεπιστημιούπολης Νόξβιλ και διατήρησε στενή σχέση με την πολιτεία σε όλη της τη ζωή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ερμήνευσε τον ανεπίσημο ύμνο του σχολείου, «Rocky Top», σε έναν αγώνα το 2023. Αν και δεν φοίτησε ποτέ στο κολέγιο, η Πάρτον έλαβε τιμητικό διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Τενεσί το 2009 «σε αναγνώριση του φιλανθρωπικού της έργου και της επιτυχίας στη μουσική βιομηχανία».