Η Jessie J ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τα social media, προκειμένου να επικεντρωθεί στην υγεία της, στην αποκατάστασή της και στην προσωπική της ζωή.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στα ιδιαίτερα απαιτητικά τελευταία δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων, μεταξύ άλλων, διαγνώστηκε και αντιμετώπισε τον καρκίνο του μαστού, επέστρεψε στη δισκογραφία, περιόδευσε σε ολόκληρο τον κόσμο, πέρασε έναν χωρισμό και παράλληλα μεγάλωνε τον μικρό γιο της. Όπως αποκάλυψε, τώρα θέλει να δώσει χρόνο στον εαυτό της, ενώ πρόκειται να υποβληθεί και σε δεύτερη επέμβαση αποκατάστασης μετά τον καρκίνο.

Η ανάρτηση της Jessie J

«Θέλω να ξεκινήσω αυτή την ανάρτηση λέγοντας ότι είμαι καλά. Δεν βρίσκομαι στην καλύτερή μου φάση, αλλά απέχω πάρα πολύ και από τη χειρότερη. Ξέρω ότι ο κόσμος μπορεί να διαστρεβλώσει τέτοιου είδους αναρτήσεις. Δεν είναι μυστικό ότι τα τελευταία δύο χρόνια ήταν μαγικά, επιτυχημένα, άλλαξαν τη ζωή μου και ήταν εξαιρετικά πολυάσχολα. Αγάπησα, ως επί το πλείστον, αυτά τα δύο χρόνια, υπήρξαν στιγμές που τα μίσησα και έμαθα περισσότερα από ποτέ για τον εαυτό μου, για το τι θέλω από τη ζωή μου και, κυρίως, για το πώς θέλω να ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ μέσα σε αυτή.

Για να αναφέρω μερικά μόνο από όσα συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια… Κυκλοφόρησα άλμπουμ για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ χρόνια. Μετακόμισα σε άλλη χώρα, από τις ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού και τον νίκησα. Έκανα περιοδεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Πέρασα έναν χωρισμό. Μεγάλωνα ένα μικρό παιδί. Διαχειριζόμουν μόνη μου τα social media, το styling, τα μαλλιά και το μακιγιάζ μου κάθε μέρα. Και δικαιολογημένα, θα ήταν περίεργο αν δεν είχε συμβεί, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους σε κομμάτια του εαυτού μου, στα οποία δεν είχα τον χρόνο να δώσω τον χώρο και την κατανόηση που χρειάζονταν.

Τώρα είναι η στιγμή. Η δουλειά έχει αρχίσει να επιβραδύνεται. Οπότε, ας επιταχυνθεί τώρα η θεραπεία μου, παρακαλώ. Γι’ αυτό αποσυνδέομαι για λίγο από αυτόν τον κόσμο και επιστρέφω στον πραγματικό μου. Για να δώσω στο μυαλό, το σώμα και την καρδιά μου μια αγκαλιά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Για να κάνω επιτέλους τη δεύτερη επέμβαση αποκατάστασης μετά τον καρκίνο, να γεμίσω ξανά τις μπαταρίες μου, να θεραπευτώ, να ξεκουραστώ, να επεξεργαστώ όλα όσα έχουν συμβεί, να αγαπήσω και να φροντίσω τον εαυτό μου και το αγόρι μου, να “ποτίσω” το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου και, πάνω απ’ όλα, να είμαι παρούσα και να ζήσω πραγματικά.

Ποτέ δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να δώσω σε αυτή την πλευρά της ζωής μου την ενέργεια και τον χρόνο που της αξίζει όταν τους χρειάζεται, όσο παραμένω τόσο πολύ στα social media και στο κινητό μου. Οπότε, ώρα για ψηφιακή αποτοξίνωση. Κάνω αυτή την ανάρτηση για εκείνους που πραγματικά θα νοιάζονταν αν έβλεπαν ότι δεν έχω δημοσιεύσει κάτι ή δεν είμαι ενεργή για κάποιο διάστημα.

Για τους ανθρώπους που με ακολούθησαν, με στήριξαν, με αγάπησαν και νοιάστηκαν για εμένα σε όλη αυτή τη διαδρομή. Σας ευχαριστώ που με κρατήσατε όρθια. Οπότε, μη γίνετε υπερβολικά αυστηροί στα σχόλια. Μπορεί να εμφανίζομαι πού και πού για κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις, και κάποιες φορές μπορεί να είναι η ομάδα μου που θα κάνει τις αναρτήσεις, αλλά πέρα από αυτό… Θα τα ξαναπούμε όταν αισθανθώ ότι είναι η σωστή στιγμή. Σας αγαπώ όλους.

Υ.Γ. Αγαπώ αυτό το βίντεο, γιατί μπορείς να δεις πόσο πολύ αγαπώ να τραγουδάω, αλλά και το πρόσωπό μου να μεγαλώνει. Πόσο τυχερή είμαι που είμαι ζωντανή και που μπορώ να μεγαλώνω φυσικά».

Σε ακόμη ένα μήνυμά της, η Jessie J πρόσθεσε: «Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που με κρατάτε όρθια και που μου προσφέρετε τόση, μα τόση στήριξη σε αυτή την τρελή περίοδο της ζωής μου. Πραγματικά».