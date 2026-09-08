Η Πάμελα Άντερσον μίλησε με ειλικρίνεια για τη διάγνωσή της με ηπατίτιδα C στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν ακόμη δεν υπήρχε θεραπεία για τον ιό.

«Ήταν μια θανατική καταδίκη», είπε η πρώην πρωταγωνίστρια του «Baywatch» στο κοινό του amfAR Gala, μιας εκδήλωσης στη Βενετία της Ιταλίας για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ιατρική έρευνα, την Κυριακή, σύμφωνα με το Variety. «Αυτό μου είπε ο γιατρός μου, ότι πιθανότατα μου απέμεναν περίπου 10 χρόνια ζωής».

Η 59χρονη Πάμελα Άντερσον παραδέχτηκε ότι η διάγνωση ενδέχεται να «επηρέασε και να αλλοίωσε τις αποφάσεις» της, όπως σημειώνει η Page Six.

Pamela Anderson was given 10 years to live after hepatitis C diagnosis: ‘It was a death sentence’ https://t.co/GbVP8gD9fJ pic.twitter.com/kQJ4Y9b5H0 — Page Six (@PageSix) September 8, 2026

«Δεν ήταν ο φόβος του θανάτου, αλλά ο φόβος για το τι θα μπορούσε να συμβεί στα μικρά παιδιά μου», πρόσθεσε, αναφερόμενη στους γιους της, Μπράντον Τόμας, 30 ετών, και Dylan Ντίλαν Τζάγκερ, 28 ετών, τους οποίους απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Τόμι Λι. «Ανέτρεψε ολόκληρη τη ζωή μου».

Η Πάμελα Άντερσον είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι κόλλησε ηπατίτιδα C όταν εκείνη και ο Τόμι Λι, οι οποίοι ήταν παντρεμένοι από το 1995 έως το 1998, χρησιμοποίησαν την ίδια βελόνα για τατουάζ.

Τα φάρμακα που μπορούν να θεραπεύσουν την ηπατίτιδα C εγκρίθηκαν το 2011 και μέχρι το 2015 η Πάμελα Άντερσον είχε απαλλαγεί από τη νόσο.

Η ηθοποιός είπε στο κοινό της εκδήλωσης την Κυριακή ότι χρειάστηκε «ό,τι είχε στον τραπεζικό της λογαριασμό» για να υποβληθεί στη θεραπεία. Παρότι έχει πλέον απαλλαγεί από τη νόσο, η Πάμελα Άντερσον εξήγησε ότι η «εμπειρία της ντροπής και της ενοχής ήταν επίσης ένα ασυνείδητο ταξίδι», το οποίο «παραμένει» μαζί της και την «στοιχειώνει». «Και όπως ακριβώς η σεξουαλική κακοποίηση που υπέστην ως παιδί, ένιωθα σαν να ήταν χαραγμένο στο μέτωπό μου: Ελαττωματική», πρόσθεσε. «Και έτσι παρουσίαζα και τον εαυτό μου».

Ωστόσο, η πρωταγωνίστρια του «The Last Showgirl» αρνείται να βλέπει τον εαυτό της ως θύμα. «Είμαι νικήτρια», είπε η Πάμελα Άντερσον. «Είμαι δυνατή και ικανή, περισσότερο τώρα απ’ όσο θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ. Δεν είμαι η δεσποσύνη που περιμένει να τη σώσουν, όσο εύκολο κι αν είναι να παίξει κανείς αυτόν τον ρόλο».

Η Πάμελα Άντερσον τιμήθηκε με το Award of Courage στην εκδήλωση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, αποστολή του οποίου είναι η εξάλειψη του AIDS. Η πρωταγωνίστρια του «Naked Gun» είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά τη διάγνωσή της το 2002 και είχε δηλώσει στο People το 2015, πριν θεραπευτεί, ότι δεν παρουσίαζε συμπτώματα και ζούσε τη ζωή της κανονικά.