Χάρι και Μέγκαν παραμένουν εκτός των ενεργών καθηκόντων της βασιλικής οικογένειας, παρά την επιστροφή τους στη Βρετανία, με τον βασιλιά Κάρολο να δίνει πλέον γραπτώς οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται το ζευγάρι από κρατικούς και επίσημους φορείς.

Η νέα επιστολή που διαβιβάστηκε σε ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Lord Lieutenancies επαναλαμβάνει ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν έχουν επιστρέψει σε ρόλο εργαζόμενων μελών του Στέμματος.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι τα αρχικά HRH, δηλαδή οι τίτλοι «Αυτού» και «Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας», εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την επιστροφή των Σάσεξ στη Βρετανία, η οποία προκάλεσε ερωτήματα σε σχέση με το επίσημο καθεστώς τους και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουν οι κρατικές υπηρεσίες.

Η ξεκάθαρη οδηγία του Καρόλου για το ζευγάρι

Η επιστολή εκδόθηκε εκ μέρους του βασιλιά από τον λόρδο Μπένιον, Lord Chamberlain, και κοινοποιήθηκε και στον ίδιο τον Χάρι και τη Μέγκαν. Στην αρχή του εγγράφου εξηγείται ότι είχαν υποβληθεί αρκετά αιτήματα για διευκρινίσεις μετά την απόφαση του ζευγαριού να επιστρέψει στη Βρετανία.

«Για να αποφευχθεί κάθε αμφιβολία ή σύγχυση, ο βασιλιάς έδωσε οδηγίες να κοινοποιηθούν οι ακόλουθες πληροφορίες», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Το κείμενο παραπέμπει στη συμφωνία του Ιανουαρίου του 2020, όταν ο Χάρι και η Μέγκαν αποσύρθηκαν από τα επίσημα καθήκοντα που εκτελούσαν ως εκπρόσωποι του μονάρχη.

Η Συμφωνία του Σάντρινγκχαμ, όπως αναφέρεται στην επιστολή, «εξακολουθεί να ισχύει». Από τότε, το ζευγάρι έχει διαφορετική θέση από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που εκτελούν επίσημα καθήκοντα. Η επιστολή επισημαίνει ότι η οικονομική ανεξαρτησία και η ιδιωτικότητά τους «θα συνεχίσει να γίνεται πλήρως σεβαστή». Και στη συνέχεια έρχεται η διατύπωση που αφορά άμεσα το σημερινό τους καθεστώς:

«Επομένως, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο ισχύον καθεστώς του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ. Οι τίτλοι τους ως Αυτού και Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται».

Τι σημαίνει αυτό για τις δραστηριότητες Χάρι και Μέγκαν

Η επιστολή κάνει ξεχωριστή αναφορά στις φιλανθρωπικές δραστηριότητες του ζευγαριού. Αυτές δεν παρουσιάζονται ως μέρος των επίσημων υποχρεώσεων του βασιλικού οίκου. Περιγράφονται ως «προσωπική υπόθεση και για τους δύο και πραγματοποιούνται υπό την ιδιωτική τους ιδιότητα».

Μάλιστα, η συνολική θέση του Χάρι και της Μέγκαν χαρακτηρίζεται ως «παρόμοια με εκείνη ιδιωτών πολιτών με εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα». Με άλλα λόγια, η επιστροφή τους στη Βρετανία δεν συνοδεύεται, σύμφωνα με την επιστολή, από επαναφορά σε επίσημο βασιλικό ρόλο.

Ποιος αποφασίζει για τις παροχές και την ασφάλειά τους

Υπάρχει, ωστόσο, διάκριση ανάμεσα στα ζητήματα εθιμοτυπίας και σε εκείνα που αφορούν την ασφάλεια.Εάν κρατικοί ή επίσημοι φορείς έχουν ερωτήματα για τις διευκολύνσεις που θα πρέπει να παρέχονται στον Χάρι και τη Μέγκαν, «και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να απαιτηθεί προσφυγή σε δημόσιους πόρους», καλούνται να απευθύνονται στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Τα θέματα επιχειρησιακής ασφάλειας παραμένουν στην αρμοδιότητα των αρμόδιων αστυνομικών αρχών. Παράλληλα, το γραφείο του ζευγαριού εξακολουθεί να αποτελεί ξεχωριστό διοικητικό σημείο επαφής. Η επιστολή διευκρινίζει ότι «θα συνεχίσει να λειτουργεί ξεχωριστά από το Βασιλικό Οικοκυριό». Το έγγραφο φέρει την υπογραφή «The Right Honourable The Lord Benyon GCVO».

Η επιστροφή στη Βρετανία και τα νέα ερωτήματα

Από την πλευρά των Ανακτόρων υποστηρίζεται ότι η επιστολή δεν εισάγει κάποιο νέο καθεστώς για τον δούκα και τη δούκισσα του Σάσεξ. Αντίθετα, παρουσιάζεται ως διευκρίνιση «της θέσης που εξακολουθεί να ισχύει προς όφελος όλων των πλευρών».

Η έκδοσή της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν μεταδοθεί πληροφορίες για την πρόθεση του Χάρι και της Μέγκαν να ενισχύσουν τη φιλανθρωπική τους δραστηριότητα στη Βρετανία.

Πηγές που συνδέονται με το ζευγάρι έχουν μιλήσει το τελευταίο διάστημα σε μέσα ενημέρωσης για τα σχέδιά του, γεγονός που έφερε ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα σχετικά με τα όρια ανάμεσα στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες των Σάσεξ και στις επίσημες δραστηριότητες της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των μέτρων προστασίας του ζευγαριού. Η απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθεί η ασφάλεια του Χάρι και της Μέγκαν ανήκει στην Εκτελεστική Επιτροπή για την Προστασία της Βασιλικής Οικογένειας και Δημοσίων Προσώπων, γνωστή ως Ravec.