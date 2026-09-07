H Ιωάννα Τούνη είναι έτοιμη να ανοίξει τις πόρτες της νέας της επιχείρησης στο Παρίσι, κάνοντας ένα ακόμη επαγγελματικό βήμα, αυτή τη φορά στη Μονμάρτρη.

Η νέα δραστηριότητα αφορά μια croissanterie, με το κατάστημα να αναμένεται να ανοίξει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026. Η ίδια βρίσκεται ήδη στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου τις τελευταίες ημέρες ασχολείται με τις τελευταίες προετοιμασίες πριν από το άνοιγμα.

Η ανακοίνωση ήρθε από την ίδια την Ιωάννα Τούνη, η οποία τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους τις πρώτες εικόνες από το νέο της εγχείρημα.

«Συμπεθέρα μου! Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή επιτέλους να μοιραστώ μαζί σου κάτι πάνω στο οποίο δουλεύω εδώ και πολύ καιρό…», έγραψε στην ανάρτησή της, πριν παρουσιάσει τη νέα επιχείρηση.

Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε το νέο της βήμα στο Παρίσι

Το νέο κατάστημα στη Μονμάρτρη

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί για τη νέα επιχείρηση, πρόκειται για croissanterie στη Μονμάρτρη, μία από τις πιο γνωστές περιοχές του Παρισιού. Το άνοιγμα έχει προγραμματιστεί για τις 9 Σεπτεμβρίου.

Λίγο αργότερα, η Ιωάννα Τούνη περιορίστηκε σε μία σύντομη αλλά χαρακτηριστική ανάρτηση για το νέο της επαγγελματικό βήμα, γράφοντας: «Τσιρίζω»

Η νέα δραστηριότητα έρχεται να προστεθεί στις επαγγελματικές ασχολίες της influencer, η οποία έχει ήδη παρουσία στον χώρο της μόδας, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί και στο real estate, επενδύοντας στην ανακαίνιση και αξιοποίηση κατοικιών.

Από τον κουβά και τη σφουγγαρίστρα στην ανακοίνωση για το Παρίσι

Λίγες ώρες πριν αποκαλύψει το νέο της εγχείρημα, η Ιωάννα Τούνη είχε δημοσιεύσει ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από την παραμονή της στο Παρίσι.

Στο βίντεο εμφανίστηκε κρατώντας έναν κουβά και μια σφουγγαρίστρα, δείχνοντας μια διαφορετική πλευρά της καθημερινότητάς της κατά την προετοιμασία για το νέο κατάστημα.

Η ανάρτηση περιείχε παράλληλα αναφορά σε παλαιότερη viral ατάκα της από την περίοδο που συμμετείχε στο My Style Rocks, συνδέοντας το νέο βίντεο με μια στιγμή που είχε συζητηθεί στο παρελθόν.

Η επόμενη ανάρτηση, πάντως, αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται αυτό το διάστημα στη γαλλική πρωτεύουσα: το νέο της κατάστημα στη Μονμάρτρη ανοίγει σε λίγες ημέρες.